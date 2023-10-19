台南前議員林阳乙經營賭場牟利 二審仍判6月、沒收436萬確定

台南前議員林阳乙、綽號「二哥」男子2020年1月底至3月間，借用安南區長和路鐵皮屋作為賭場，由二哥出資，雇用黃、陳及廖姓3男子賭場工作，林分得賭場盈餘436萬元，一審認林犯圖利聚眾賭博罪處6月並沒收犯罪所得，林不服上訴，台南高分院今宣判，駁回上訴，維持6月確定。

台南高分院指出，林阳乙就原判決的量刑及沒收部分上訴，因此，本件審理範圍僅限於原判決量刑及沒收部分。

台南高分院表示，原判決就量刑部分，已審酌刑法第57條規定多款量刑事由，並未逾越法定刑度，也無濫用裁量情事，並無過重情形；另就沒收部分，認林分得436萬元的抽頭金及抵償賭債等情，均依林阳乙供述及扣案記帳單為證，且該記帳單已詳載林阳乙與林炳利、「二哥」拆帳結算。法官認林阳乙上訴難認有理由，應予駁回。

檢調調查，林阳乙、已故前副議長林炳利、二哥3人共同經營賭場，自2020年1月31日起至同年3月8日止，借用安南區長和路的鐵皮屋作為賭博場所，該賭場以麻將及撲克牌為賭具，由二哥負責出資，林阳乙雇用黃、陳兩人，林炳利雇用廖在賭場內工作，林阳乙等人即負責對外招攬不特定賭客，親自或委請槍手到場賭博。