遭控「選擇性執法」不敢抓四輪山道猴？桃警曝數據打臉

近期警方積極取締「山道猴子」，卻引發部分車友不滿，認為警方取締超速及噪音車輛僅針對機車，質疑「選擇性辦案」。對此桃園市警局交通警察大隊公布數據，強調取締均依法進行行政執法，對於超速、噪音等違法行為，絕無針對特定車種執法或有差異性處理。

日前有機車車友在網路社團發文，批評警方取締超速及噪音車輛，僅針對二輪而漠視四輪違規，質疑「輪數正確就沒有觀感問題」、「車種歧視執法」、「不敢得罪四輪大爺」、「以後大家改用四輪跑山」等。

對此桃警交大說明，今年7至9月大溪區羅馬公路桃118線、台七線和台七乙線，共取締98件汽車及958件機車超速違規，並依法處以1200至3萬6千元不等罰鍰。今年靜桃計畫期間環警監聯合稽查112場次，環保局當場裁罰915件汽機車，開罰1800至3600元不等；而桃警蒐證通報噪音車輛共9091件，另聯手經發局舉辦溯源場次達36場，加強宣導208家改裝業者。

桃警強調，將繼續與環保局配合推動靜桃科技執法計畫，預計在年底前擴充至40組「改裝排氣管AI辨識偵測設備」和「聲音照相科技執法設備」，以實現1區配置3組執法設備的目標，強化科技稽查取締汽機車噪音。