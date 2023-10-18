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影／滯台近4年終能離台 向心盼和女兒、父母見面：只想趕快回家

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

中國創新投資公司主席向心夫妻被控涉犯國安法洗錢罪，遭限制出境近4年，上月台灣高等法院判2人無罪，檢方也未上訴，無罪確定，高院12日撤銷2人限制出境、出海處分，向心夫妻終獲自由；夫妻2人於今天（18日）下午現身桃園國際機場國泰航空地勤櫃臺，預計搭乘晚上6時45分起飛的CX-473航班返回香港。向心面對大批媒體採訪時表示，現在只想回家，其他顧不上想了。

向心夫婦於下午4時30分左右抵達桃機，他說除了日前提出6大感謝外，今天還要特別感謝社會賢達一直為他們發聲，也感謝社區鄰里及管理人員一直對他們夫妻的關心照顧。

對記者詢問是否有委屈，向心說「現在顧不上想了，現在回家重要」，他也提到有開心的事，昨天香港蘋果日報前總編輯羅偉光登報向他們公開道歉，承認以前假間諜案不存在、不是事實，發出公開道歉；「台灣這邊的假共諜案結束了，香港這邊也差不多」，這是開心的事要與大家分享。

記者追問，對於台灣司法檢調處理國安法、洗錢罪這2個案件的看法？向心說「現在就想回家，其他都顧不上去想」，回家的第一件事就是先看看女兒、父母，已經很多年沒見了，還要趕快補證件、探望父母，還要去看醫生，因為這段時間身體也不好。

對於記者詢問這4年在台灣是否有相關計劃或投資、是否還會來台，向心表示，夫妻以前曾申請投資被拒絕，後來就沒再想過，現在更顧不上了，現在就是想回家，至於台灣這邊的房產，已委託律師處理。向心進入管制區前還向記者透露「你看我今天輕裝簡便，什麼都沒有帶，就是想要趕快回家」。向心進入管制區前不忘感謝媒體這4年的關注並揮手道別。

向心夫妻輕裝簡便，只帶了登機箱就返回香港。記者黃仲明／攝影
向心夫妻輕裝簡便，只帶了登機箱就返回香港。記者黃仲明／攝影
向心夫妻2人搭乘今天晚上6時45分起飛的CX-473航班返回香港。記者黃仲明／攝影
向心夫妻2人搭乘今天晚上6時45分起飛的CX-473航班返回香港。記者黃仲明／攝影
向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近4年終獲自由；夫妻2人今天搭機返回香港。向心進入管制區前不忘感謝媒體這4年的關注並揮手道別。記者黃仲明／攝影
向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近4年終獲自由；夫妻2人今天搭機返回香港。向心進入管制區前不忘感謝媒體這4年的關注並揮手道別。記者黃仲明／攝影
被問到是否還會來台，向心表示，現在顧不上，就是想回家。記者黃仲明／攝影
被問到是否還會來台，向心表示，現在顧不上，就是想回家。記者黃仲明／攝影
向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近4年終獲自由；夫妻2人今天搭機返回香港。向心進入管制區前不忘感謝媒體這4年的關注並揮手道別。記者黃仲明／攝影
向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近4年終獲自由；夫妻2人今天搭機返回香港。向心進入管制區前不忘感謝媒體這4年的關注並揮手道別。記者黃仲明／攝影

國安法 洗錢 共諜 向心夫婦

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