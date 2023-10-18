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前晚喝通霄…男休息12小時以為夠了 一上路酒測超標被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名41歲謝姓男子昨晚開車行經桃園區文中路，經酒測攔檢時員警發現車內有酒味，謝男稱自己「今天沒喝酒」，但經實施酒測值為0.3MG/L超標，他才坦承昨晚和朋友喝酒喝通霄，為了不酒駕已經休息超過12小時，再上路竟還是超標，全案依公共危險罪移請偵辦。

入秋後天氣漸漸轉涼，許多民眾開始冬令進補、吃燒酒雞等含酒精食物，容易增加酒駕風險，對此桃園警方將利用各項場合宣導，並規劃勤務加強取締，防制酒駕交通事故發生。

結果桃園警分局員警昨晚9點53分在桃園區文中路取締酒駕時，發現一名41歲謝姓駕駛車內有酒味，請其配合測試棒檢測，確認有酒精反應。對此謝男連忙撇清自己當天沒喝酒「怎麼會有酒精反應？」但經實施酒測為0.3MG/L，已經超過標準值。

對此謝男才坦承，前晚與朋友喝酒歡聚到當天早上6點多，為避免酒駕還在朋友家休息一整天到晚上，覺得酒已經退了才開車上路，沒想到竟然還是超標，當場說不出話，全案依公共危險罪移請偵辦。

桃園警分局提醒，6月30日上路的酒駕扣牌新規定，查獲酒駕酒精濃度達每公升0.15毫克違規標準以上，需當場拆卸汽機車牌照，移置保管。此外酒後駕車酒精濃度超過0.25mg/l以上，警方會將車輛當場拆車牌扣牌，移置保管後免付繳納罰款收據領回，需自行請拖吊車將車輛拖離，不得再行駛道路上。而嚴重超速也從超速60公里下修為40公里，最高可罰3萬6千元並吊扣牌照6個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

謝男經實施酒測為0.3MG/L，已經超過標準值。記者周嘉茹／翻攝
謝男經實施酒測為0.3MG/L，已經超過標準值。記者周嘉茹／翻攝
謝男前晚與朋友喝酒歡聚到早上6點多，為避免酒駕還在朋友家休息到晚上，覺得酒已經退了才上路，沒想到還是超標。記者周嘉茹／翻攝
謝男前晚與朋友喝酒歡聚到早上6點多，為避免酒駕還在朋友家休息到晚上，覺得酒已經退了才上路，沒想到還是超標。記者周嘉茹／翻攝

酒駕 桃園 酒精 超標 酒測

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