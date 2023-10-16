北檢選舉查察分區座談會 凝聚執法策略共識

總統、副總統及立法委員投票將於明年1月13日舉行，台北地檢署今天邀集警、調、廉政、移民等機關首長及代表召開選舉查察分區座談會，進行跨機關間意見交流，凝聚執法共識。

座談會由北檢檢察長鄭銘謙主持，法務部部長蔡清祥、中央選舉委員會副主任委員陳朝建、檢察總長邢泰釗、內政部警政署署長黃明昭、法務部廉政署署長莊榮松、內政部移民署署長鐘景琨均出席激勵查賄團隊辦案士氣。

鄭銘謙於座談會中表示，除查賄制暴外，明年選舉將面臨3項挑戰，包括境外勢力資金介選，影響公平；選舉賭盤效應，影響選舉；假訊息快速傳播，影響選情。

他強調，北檢將遵照法務部選舉查察工作綱領的指引，以及最高檢察署的各項指示，與各機關密切合作，積極辦理妨害選舉的查察及宣導工作，達成端正選風及選賢與能之任務。

蔡清祥致詞時，除了感謝查賄團隊的辛勞外，並要求機關首長應擬訂具體查察策略，領導機關同仁積極投入查賄工作，務必全力以赴，確保公平選舉。

邢泰釗則指出，選舉查察期間應善用調解、發查、分流等制度，將檢察官工作量予以適當調配，針對各機關提報的情資，必須掌握時效，迅速提報及整合。

邢泰釗表示，就選舉獎金的發放，不僅要「快速」「公平」，更要確保檢舉人的「安全」，而選舉賭盤案件亦應「辦得早」「辦得快」「辦得嚴」，以收嚇阻之效。各機關辦理反賄選宣導，則應「做得早」「做得透」「做得好」，讓民眾感受到政府查賄的堅定態度。