陳吉仲不認抄襲自訴藍營誹謗 張斯綱：別躲在後面浪費司法資源

農業部前部長陳吉仲認國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、副發言人楊智伃指他研究報告抄襲自訴3人誹謗，台北地院今天開庭，雙方聲請傳喚學者作證，又控訴對方聲請的是「友性」證人，傳喚與否？法官將評議後決定。

張斯綱庭後表示，陳吉仲都委任律師出庭，希望陳能親自面對法院，躲在律師的後面浪費很多的司法資源，不過，也不排斥和解的可能性。

凌濤則說，他們已向法院提出新的證據，他們用全球學術倫理標準「 Turnitin」軟體查詢後，顯示陳吉仲的報告是巨量、直接地抄襲，陳吉仲若想辯解，希望他快一點出庭面對。

張斯綱等人聲請傳喚的證人是文化大學新聞系教授莊伯仲，陳吉仲一方聲請傳喚中興大學教授廖述誼作證，不過，陳吉仲一方抗議莊伯仲曾任國民黨文傳會主委，張斯綱等人回以廖述誼才是陳吉仲的老同事。

承審法官向陳吉仲的律師團、張斯綱、凌濤、楊智伃全部當事人表示，本案有意在12月11日結案，請雙方預留11月的時間開庭。

國民黨團2022年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯等。