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空軍、陸軍官校爆食物中毒 梓官區漁會理事長被判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄空軍官校及陸軍官校分別在前年、去年8月爆發食物中毒，經查是沙門氏菌、大腸桿菌及仙人掌桿菌作怪，追查是供膳的梓官區漁會將受汙染的食材製成餐點釀禍，橋頭地院審理後，法官認為梓官區漁會理事長蕭清山未盡監督義務，被依食品衛生管理法判刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，空軍、陸軍官校將膳食外包給梓官區漁會，前年8月25日，區漁會為空軍官校廚房烹製餐點時，將染有沙門氏菌食材製成餐點供該校師生食用，致部分學生陸續發生噁心、腹瀉等症狀，即分別就醫接受治療，經查有60人驗出沙門氏菌陽性反應。

隔年8月17日，陸軍官校又爆發食物中毒，衛生局調查後，發現是食材遭大腸桿菌、仙人掌桿菌汙染，當天有多道菜都檢出大腸桿菌、仙人掌桿菌，學生吃下受汙染的伙食後出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，最終有9名學生檢體皆檢出大腸桿菌。

衛生局追查後，發現當天供應的「紅絲炒油菜」、「麻辣雞腿」、「木耳蚵仔」、「紅絲炒青江」、「薑絲油菜」等菜色，均驗出有大腸桿菌、沙門氏菌等污染病源，蕭清山坦承沒盡到監督責任，不過事後已承擔賠償，補償2校學生就醫費用。

橋頭地院審理後，法官認為蕭對於供應食材未克盡監督、注意義務，依違反食品衛生管理規定致危害人體健康罪判刑3月，緩刑2年，並支付國庫8萬元。可上訴。

陸軍官校去年爆發食物中毒，確認是負責伙食的梓官區漁會出包，法院判理事長蕭清山3月徒刑，緩刑2年。記者林保光／攝影
陸軍官校去年爆發食物中毒，確認是負責伙食的梓官區漁會出包，法院判理事長蕭清山3月徒刑，緩刑2年。記者林保光／攝影

衛生局 大腸桿菌 食材

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