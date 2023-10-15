影／男子酒後騎車載人自撞停路邊小貨車 二人送醫警方法辦
楊姓男子今天凌晨涉嫌酒後騎車，載陳姓男子行經台中市神岡區三民南路，楊男騎車失控撞停路邊小貨車，二人都受傷送醫，醫院抽血檢測，楊男酒測值超標，警方將依公共危險罪嫌移送法辦。
今天凌晨車禍的巨大撞擊聲，驚醒許多附近居民，豐原警分局今天凌晨零時36分獲報，在神岡區三民南路發生車禍，經警方初步調查，61歲楊姓男子騎機車載61歲陳姓男子，沿神岡區三民南路往神岡路方向行駛，擦撞路邊停放的小貨車。
楊男和陳姓乘客都被送往醫院救治；楊男酒測值經抽血檢測，酒測值超標，警方將等他出院製作筆錄，依公共危險罪嫌偵辦。
警方呼籲，酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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