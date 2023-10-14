台版柬埔寨案棄屍組潘男棄保遭通緝 新北刑大：積極查緝歸案

台版柬埔寨求職詐騙三死案，同案屬「棄屍組」共犯潘依凡，今年三月獲裁定交保，獲釋後另涉毒品案，七月遭桃園地檢署發布通緝，士林地方法院今年8月開庭未到庭且傳拘無著，沒入7萬元交保金，9月19日發布通緝。館長陳之漢上月針對此事開直播開罵，「這就是民進黨的司法改革？」查辦此案的新北市刑警大隊今發聲明表示，將會依法院發布通緝事由，積極緝捕被通緝潘男歸案。

台版柬埔寨求職詐騙三死案，集團首惡「藍道」杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4名被告，士林地方法院今年9月裁定，杜等4人延長羈押，禁止接見通信；且士林地方法院國民法官專庭日前開庭，主嫌「藍道」杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4名被告，均聲請不行國民參與審判。士林地方法院依4人所涉罪名共計2811罪，倘若1天評議100罪，也須28天，且全案爭點繁雜牽涉相關專業知識，裁定不行國民參與審判。

潘依凡（40歲）在台版柬埔寨案中屬「棄屍組」，去年10月29日涉嫌與邱宏儒、蔡智帆、葉智升共同丟棄被虐死的黃女、林男屍體，棄屍桃園龜山區山坡；詐騙案曝光後四人遭羈押，依遺棄屍體罪嫌起訴。

士院今年月開庭，潘認罪，聲稱蔡智帆問他要不要賺錢「開車去丟東西」，他抵達桃園據點，進屋發現關了很多人，嚇傻站在旁邊，看到一具包好的屍體、另一具遺體躺在地上，他沒有幫忙搬運屍體，只負責開車載屍體。

潘當時淚灑法庭，哽咽說「小朋友已8歲，要開學了」，自己父母雙亡，又離婚，求交保回家陪伴小孩。

法院今年3月認定4人涉遺棄屍體共2罪，未涉本案詐欺集團其他犯罪，非集團主要核心犯嫌，情節較輕，僅依他人指示棄屍，且坦承犯罪，均裁定交保，限制住居、限制出境出海。

潘交保後，今年7月卻因毒品案件被桃園地檢署發布通緝，8月士院針對詐騙案再開庭，棄屍組另三人到庭，唯獨潘男未到，法院囑託拘提無著，沒收7萬元交保金，發布通緝。

台版柬埔寨案第一波起訴29人，預計11月22日宣判；其中5人獲交保，僅潘一人逃亡。新北市刑大今天對出聲明稿，表示會依法院發布通緝事由，積極緝捕被通緝潘男歸案。

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