嘉義醉漢酒駕拒測 辱警還打壞派出所物品 法院判4個月
嘉義縣劉姓男子4月1日晚間酒後駕車，撞擊店家前啤酒貨品，員警獲報到場執行酒測，劉男拒絕，辱罵員警，徒手暴打破壞警車內壓克力板，破壞派出所牆壁等，嘉義地檢署依妨害公務等罪起訴，嘉義地方法院昨天判處劉男應執行有期徒刑4個月，如易科罰金，千元折算1天。
判決書說，4月1日晚間9點多，劉男飲酒後駕車撞到店家門前擺放啤酒，員警獲報到場酒測，劉男拒絕酒測，罵員警，員警將他帶回派出所偵詢，劉男暴打巡邏車內壓克力板斷裂，被拘留派出所，還徒手打壞隔間牆、變電箱等，導致牆壁凹陷。
劉男酒醒對脫序暴行深感悔意，法官審酌劉男犯侮辱公務員、損壞公務員職務上掌管物品等罪，犯意各別應分論併罰，劉男前違反家庭暴力防治法，判刑5個月確定，2021年底執行完畢，受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯有期徒刑以上各罪為累犯，判徒刑應執行4個月，可易科罰金，可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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