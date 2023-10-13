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彰縣里長落選人不滿前妻「學薩克斯風」 竟砍她雙手…遭重判6年2月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

去年五合一大選，彰化縣某楊姓里長候選人，選後怒砍前妻，引發地方議論，一度傳出是落選心情差才遷怒前妻，不過經調查發現，原來楊男不滿前妻去學薩克斯風，酒後竟持家中菜刀猛砍前妻雙手，也造成前妻頭部被砍傷見骨、雙手肌腱斷裂，彰化地方法院依殺人未遂罪，將他判刑6年2月。

57歲楊男多年前曾與前妻離婚，近年兩人又和好結婚並同住，且楊男去年二度參選里長，但兩人去年10月投票前又離婚，但仍住在一起，楊男後來再次落選，不久後就發生砍妻事件。

判決書指出，楊男去年12月11日晚間因前妻要參加薩克斯風上課活動，兩人在LINE中就不高興，前妻回家後，兩人又因感情、學薩克斯風等問題發生口角，當時喝了酒的楊男在廚房把前妻推倒，拿起菜刀就朝前妻的雙手猛砍。

由於前妻側趴在地上，手臂靠著頭伸長在頭頂，楊男一陣亂砍造成前妻頭部和雙手複雜性傷口，頭部傷口深可見骨、雙手多處傷口可見骨頭碎片，右耳及右臉頰開放性傷口，也造成雙手肌腱斷裂，背部多處挫傷、上腹壁擦傷等。

楊男犯下大錯後雖懊悔，但也辯稱，他不是要砍前妻的頭臉，只是針對前妻的手，不要讓她去吹薩克斯風，他沒有想殺人。

不過根據醫院記錄，楊前妻當時大量失血，若繼續失血有致命風險，且其雙手、雙手腕肌腱斷裂、手指肌腱也受損，傷勢嚴重，就算經復健，雙手也是無法回復到正常使用，可能造成機能永久喪失。

其前妻現在手指無法握住牙刷、洗臉也有問題，也無法拿筷子、拿掃把，開車也有點吃力，原來從事的畫畫、薩克斯風、烏克麗麗老師等工作均受影響。

雖楊男已與前妻達成和解，但法官認為，楊男僅因感情、薩克斯風等問題與前妻發生口角即持菜刀砍殺，罔顧前夫妻情份，惡性非輕，且犯後否認殺人犯行，態度並非良好，因此依殺人未遂罪，判刑6年2月，全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化縣楊姓男子不滿前妻去學薩克斯風，酒後竟持家中菜刀猛砍前妻雙手，也造成前妻頭部受傷、雙手肌腱斷裂，彰化地方法院依殺人未遂罪，將他判刑6年2月。記者林宛諭／攝影
彰化縣楊姓男子不滿前妻去學薩克斯風，酒後竟持家中菜刀猛砍前妻雙手，也造成前妻頭部受傷、雙手肌腱斷裂，彰化地方法院依殺人未遂罪，將他判刑6年2月。記者林宛諭／攝影

殺人 肌腱

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