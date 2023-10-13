中天違反事實查證原則遭罰160萬興訟 最高行判敗訴確定

中天電視2019年3月27日稱報導關西機場搜救被罰40萬元，NCC毫無說法，翌日午間與晚間新聞又報導「蘇貞昌開罵10天後…NCC開罰中天100萬元」「痛批NCC開罰百萬不公 韓粉挺中天高喊加油」，國家通訊傳播委員會認違反事實查證原則，依衛星廣播電視法各裁處80萬元。中天興訟請求撤銷2處分，最高行政法院昨判中天敗訴確定。

中天新聞台2019年3月27日的晚間新聞，記者旁白說「對於關西機場搜救報導，也被裁罰40萬元，但事發第一時間，各台報導角度大同小異，卻只有1家被罰，NCC卻毫無說法。」NCC認定中天違反衛廣法第27條第3項第4款「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益。」規定，裁處罰鍰80萬元。

28日的午間、晚間新聞，則是播報「中天新聞遭重罰百萬 韓國瑜：盼委員重新思考」「NCC罰中天法源依據呢？學者批：先射箭再畫靶」等新聞，畫面左上方持續播放「報韓國瑜新聞太多」「NCC重罰中天百萬」標題，同樣被NCC認定未查證，也罰80萬元。

中天電視主張新聞沒有違法，且如「NCC重罰中天百萬」只是以新聞標題作為電視新聞鏡面之一，向閱聽者傳達中天遭NCC裁罰100萬和因報導韓國瑜新聞太多遭要求改正的「事實」；中天指條文「致損害公共利益」的要件，無法令人理解，違反法律明確性原則，動輒以「公序良俗」作為裁罰標準，很容易讓NCC管制範圍無限擴大。

台北高等行政法院以大法官解釋所建立的判斷標準，認為衛廣法第27條第3項第4款符合法律明確性原則，NCC為使電視事業製播新聞應注意「真實」「客觀」「平衡」，且應以社會公共利益為前提，邀請公民團體代表、電視公（學）會及經營新聞頻道的電視頻道業者，分享製播實務經驗及提出事實查證、公平原則規範，中天稱法條不具法律明確性原則是誤解法令，不足採信。