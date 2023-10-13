共諜、洗錢證據不足仍起訴 向心案確定無罪

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦。本報資料照片 台北地檢署先前偵辦中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉犯國安法，最終不起訴，另改辦向心夫妻涉犯洗錢罪，但洗錢罪一、二審都判決無罪，台灣高等檢察署未上訴，案件終局確定。據指出，北檢當時對於起訴向心夫妻洗錢，承辦團隊曾有不同意見，認為洗錢罪證不足定罪，但檢察官最終仍決定起訴，是否有來自高層的政治壓力，不得而知。

陸委會副主委詹志宏說，向心夫婦在離開台灣前，透過律師有一個公開聲明，「沒有一句怨言」。詹志宏說，如果將來有任何申訴，應該向司法部門提出，由司法部門受理，如果有任何需要協助的地方，陸委會會再會同海基會等單位，針對他們提出的需求協助。

台灣高等法院九月六日宣判時，仍持續對向心夫妻限制出境、出海八月，昨日已撤銷出境限制，並塗銷房地禁止處分之登記。向心夫妻僅以「六個感謝」形容滯台近四年的奇幻之旅。

向心夫妻昨天透過律師表示，「感謝律師團隊的不懈努力，感謝二級法院的公正判決，感謝媒體朋友的公正報導，感謝在台友人的不離不棄，感謝台灣醫生的悉心照顧，感謝陌生路人的加油鼓勵」，並說「台灣再見！」

上屆總統大選前，澳洲「王立強」共諜案牽扯向心、龔青夫婦，北檢依國安法查辦，但共諜案辦不成，改依洗錢罪起訴。洗錢罪訴訟進行期間，高檢署曾將國安法案發回北檢續行偵查，今年五月北檢再度處分不起訴，高檢署八月駁回再議。

北檢指控，二○一五年向心與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「五年代租」、「五年後全價購回」方式募資，並在向心的「財富風暴電商」銷售。

高院援引中國上海市靜安區人民法院判決，指孫天群的投資方案吸金，沒證據證明向心配合。另外，依上海市第二中級人民法院判決理由，也沒指國太和子公司透過與向心的公司虛假交易，或收購中國創新、中國趨勢公司，難以認定向心明知國太的資金是犯罪所得，卻配合售股或假交易。

檢方請高院向匯豐銀行香港分行、瑞士銀行香港分行調取相關資料，但未獲回應，依檢方所提出的證據和現存資料，無法證明向心知道有吸金、國太公司購股資金為犯罪所得而洗錢，高院因此駁回檢方上訴。

高院除了撤銷對向心夫妻的限制出境、出海處分，檢方在偵查期間，聲請扣押向心夫妻名下七億五三七三萬九千元財產，也就是台北市信義路五段的三間房間，使得夫妻無法買賣房地、設定抵押權，高院昨天也塗銷禁止處分登記。