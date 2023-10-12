奇幻司法之旅結束...向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署上月駁回再議確定。夫妻另被控洗錢，一審無罪，台灣高等法院9月6日以檢察官舉證不足，且對岸國太集團吸金不等於向心知情且洗錢，駁回檢方上訴。11日是高檢署上訴最後期日，高檢署未上訴。

總統大選前澳洲「王立強」共諜案牽扯向心、龔青夫婦，台北地檢署依國安法查辦，但共諜案辦不成，卻改依洗錢罪起訴。

北檢指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」「五年代租」「五年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。向心明知國太集團從事詐騙，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將2億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區3戶豪宅，洗錢並製造金流斷點。

一審認為向心不知「幸福新世界」涉不法，也無法預見國太的業務是詐騙，更不知國太購股資金是犯罪所得。此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價，將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，判夫妻無罪。

高院援引中國上海市靜安區人民法院判決，指孫天群的投資方案吸金，但沒證據證明向心配合。另外，依上海市第二中級人民法院的判決理由，高院也認為沒具體指國太和子公司透過與向心的公司虛假交易，或收購中國創新、中國趨勢公司，難以認定向心明知國太的資金都是犯罪所得，卻仍配合售股或假交易。

本案售股交易經香港證監會調查，認向心與國太公司「非屬一致行動人士」，檢方指控國太以子公司中晉集團名義交付港幣6千萬給向心掌握的中國科技教育基金會作為股權交易條件，高院認為無據。

中國創新公司2016年2月公布與國太公司簽署「有關優惠條件的優先投資協議」，中國趨勢公司於同年3月公布與國太公司簽署「有關優惠條件的優先投資協議之補充協議」，高院也認為不能推論向心知道國太集團在詐騙、協助洗錢。

檢方請高院向匯豐銀行香港分行、瑞士銀行香港分行調取相關資料，但未獲回應，依檢方所提出的證據和現存資料，無法證明向心知道有吸金、國太公司購股資金為犯罪所得而洗錢，高院駁回檢方上訴。