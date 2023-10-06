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連警察都說「有大便味」！住戶嫌火鍋店太吵竟施肥報復 下場慘了

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連警察都說「有大便味」！住戶嫌火鍋店太吵竟施肥報復 下場慘了

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市盛姓男子住家樓下開鍋物店，認為顧客喧鬧、吸菸影響居家環境品質，朝鍋物店潑糞，店家提告。台北地院審理，盛稱灑下的是澆花用的水肥，但客人、員警都證稱「有大便味」，依公然侮辱罪判盛罰金9千元。盛上訴，台灣高等法院駁回定讞。

提告店家位在台北市大安區巷內，鍋物店官網稱經營廿多年，是老牌且口碑好的麻辣火鍋店，現由第二代經營。

檢方指控，盛2022年4月9日晚間在4樓住處往下傾倒、潑灑糞水，屎水因而流淌到鍋物店庭院內，散發出惡臭，潑到高姓店長、顧客，以貶損鍋物店的名譽及評價，認盛犯公然侮辱罪。盛否認，辯稱當時在澆花，澆的液體是肥料水，不是糞水。

高姓店長表示，案發時4樓住戶從窗戶往下潑糞，潑到他和5、6位客人，店家屋頂都是糞水，潑灑的液體非常臭，有大便的味道，顏色是黃的，確定是糞水；高說，盛只要認為客人講電話聲音大，就會潑灑。

洪姓、莊姓員警證稱，他們獲報前往案發地點，抵達後就聞到濃厚的屎味，到現場看不到屎水的痕跡，但還是有很重的味道。

北院認為盛供稱鍋物店於疫情警戒未解除即聚眾、喧嘩，還將防火巷堵死，菸味也會飄到3、4樓，害他一直吸二手菸，盛另說自己不煙不酒，卻在2022年8月因甲狀腺腫瘤開刀，懷疑是環境因素造成等，認定盛潑灑糞水表達對鍋物店的不滿，主觀上有侮辱犯意，判他有罪。

高院認為，一審以盛姓男子不理性解決問題，卻用潑糞的方式來侮辱，且未和被害人和解或賠償，量處罰金9千元妥適；盛指摘原判決不當，但他確實有公然侮辱犯行，辯詞不足採，因此駁回他上訴。

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台北市盛姓男子住家樓下開鍋物店，認為顧客喧鬧、吸菸影響居家環境品質，朝鍋物店潑糞，台北地院依公然侮辱罪判盛罰金9千元；盛上訴，台灣高等法院駁回定讞。記者王宏舜／攝影
台北市盛姓男子住家樓下開鍋物店，認為顧客喧鬧、吸菸影響居家環境品質，朝鍋物店潑糞，台北地院依公然侮辱罪判盛罰金9千元；盛上訴，台灣高等法院駁回定讞。記者王宏舜／攝影

潑糞 公然侮辱 提告 水肥

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