男嬰卡餐椅遭3次硬拉腿傷 50萬調解破局 保母遭判刑

高雄楠梓楊姓某托嬰中心負責人，具20年保母資歷及證照，但3年前楊女照顧男嬰時，連3次粗魯將男嬰強行自餐椅抱起，使他右大腿瘀傷，事後，家長見狀不忍提告，但楊女認為「小題大作」辯駁右大腿瘀痕僅是壓痕；橋頭地方法院審酌，楊女犯行非輕，但這3年都未與家屬和解，依過失傷害罪，判刑3月，不宜緩刑。

判決書指出，楊女於2020年2月受託照顧未滿4月大的男嬰，同年4月，涉嫌3次強行將男嬰自餐桌椅抱起，欲放置嬰兒床休息，過程中卻未先行拆卸或移動餐板，即使男嬰腳卡在餐椅中，仍連續3次強行抱起身，導致男嬰右大腿瘀傷。

晚上男嬰被阿嬤帶回家中，家長才發現右大腿竟有2至3公分大的紅腫瘀青，隔天前往醫院驗傷後向警方報案，楊女被依過失傷害罪嫌，移送橋頭地檢署偵查並起訴。

當天晚上家長與楊女聯繫通話後，楊女隨即在LINE上致歉，之後也表明「沒太多的理由認錯，因為傷是事實」希望能親自照顧被害人直至傷勢復原，而當天下午，阿嬤接男嬰時，心疼孫子大腿紅了一塊，楊女讓阿嬤看監視器，並向其說明當時情況。

當時會將男嬰放在座椅上，是為避免男嬰溢奶，之後要將男嬰抱回床上休息時，過程中，男嬰已踢腳哭鬧，心急下忘了先鬆開本案座椅，才導致座椅稍微夾到被害人的大腿造成紅腫，但事後也有幫男嬰冰敷跟擦藥。

不過，楊女辯稱，抱起男嬰過程沒有任何疏失，但有發現右大腿紅紅沒有腫，她僅認為是壓痕，不清楚會紅紅的，且家長要求50萬賠償，楊女認為並不合理，否認過失傷害。