騙2閨密當「豬仔」女子判刑5年4月 上訴二審駁回

高雄23歲葉姓女子去年被國內最大「安哥」人蛇集團騙至柬埔寨，為求自保，葉女成為「小蛇頭」返台抓交替，竟誘騙2名不知情閨密到柬國，遭受詐團凌虐毆打，一審依以詐術使人出國罪，判處葉女5年4月徒刑，葉女不服上訴，高雄高分院駁回上訴。

檢方指出，高雄三民區綽號「小安」的劉姓男子，為台灣最大隻的人蛇，於去年5月在柬埔寨西港波哥山主持詐騙集團，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂；據悉，被劉男集團誘騙至柬埔寨的國人，多達200人以上，而被害人被戲稱為「豬仔」，若不順從詐團指示，會遭到凌虐、火烤、毆打、電擊，甚至轉賣他處。

去年7月，葉女被安哥旗下王姓幹部誘騙至柬埔寨，並被吸收為詐團成員，葉女返台抓交替，從被害人變被告，竟開始從身邊不知情的2名閨密下手行騙，獲獎金3900元美元。

檢方表示，葉女擔任「萬古集團」人事部組員一職，由葉女在臉書張貼出國至柬埔寨工作相關廣告，誘騙國人至柬埔寨擔任一般電腦打字人員，月薪為4萬元，獎金另計，葉女成功招攬1人至柬埔寨工作，就可獲得召募獎金1000至3000不等美元。

去年9月，葉女返台時被警方帶回偵訊，她堅稱自己是被害人，付贖40萬逃回台灣；但檢警據報案人資料查出，葉女根本就是詐團幹部，並已招募3人赴柬當豬仔，其中2人還是閨密好友，靠家人付贖才逃離柬埔寨。

法院審理時，葉女仍否認犯行，但起初誘騙葉女至柬國的王男，一口咬定「她是共犯」，還稱葉女待過詐團很有經驗，才經友人介紹認識招募她進入詐團成幹部一員。