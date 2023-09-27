納粹旗幟又現蹤！法院認定意見表達自由 北市警：派員柔性勸導

有外交使節今年5月反映民眾持納粹旗幟到台北歐洲學校門口，不料近日仍有民眾看到他們持旗出沒附近。對此，北市警方今晚說，因法院認定為意見表達自由，持續派員柔性勸導。

台北歐洲學校去年底曾報案，稱有民眾手持納粹旗幟出現在校園門口；緊接著，外交部今年5月也接獲歐洲與以色列駐台使節反映，再度有民眾手持納粹旗幟到台北歐洲學校門口，認為是惡意行為。

近日有民眾又看到兩男持納粹旗幟在台北歐洲學校門口附近出沒，擔心有意外狀況發生。

北市警方今晚表示，去年11月底獲報後，循線追查將涉案70歲謝男和64歲陳男依涉違反社會秩序維護法送士林地檢署偵辦，因2人不服裁定結果提起抗告，士林地院裁定不罰。

由於法院認定上述行為屬憲法保障意見表達，警方說，除加派巡邏警力維護校園安全外，每天也持續派員前往關切和進行柔性勸導，若有不法行為且接獲報案將依法處理。