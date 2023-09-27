瑪莎案共犯是傷害非重傷害獲輕判...二審改判理由曝光

彰化縣食品業小開張敦量，前年駕駛瑪莎拉蒂轎車，跟宋姓男大生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉打宋致重傷，社會譁然，二審今宣判，張維持判刑9年刑度，但陳、李兩名共犯，則被合議庭認定是涉犯傷害，而非一審所認定的重傷害，所以刑度從4年8月，降低至3年。

合議庭指出，李韋霖、陳勁豪對宋姓大學生犯下傷害的行為，是在宋第二次倒地以前，不過根據現有卷證，無法證明宋生重傷害的傷勢，是在第二次倒地以前所為，所以僅認定李、陳是涉犯傷害罪，而非重傷害，檢方起訴書也是採取此認定。

合議庭表示，張敦量對宋生犯下強制罪及殺人未遂罪，及李、陳對宋生犯強制、傷害罪，都屬於一行為觸犯數罪名，屬於想像競合犯，應各從重論處，張敦量部分是以殺人未遂罪，李、陳則是以傷害罪論處，而非一審以認定數罪予以分論併罰的方式，一審判決有所違失，因此撤銷改判。

台中高分院今天由張靜琪、黃小琴、簡婉倫組成的合議庭宣判，仍認定張敦量對宋生犯殺人未遂、強制等罪，判刑8年6月，另外涉對宋生車內4名友人犯強制罪，合併執行9年。

另外李韋霖、陳勁豪部分，一審被認定對宋生涉犯重傷害罪，二審改認定是傷害罪，改判2年6月，二人也涉對宋生車內4名友人強制罪，合併執行3年，比一審4年8月徒刑，大幅減輕。