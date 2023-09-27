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救生艇撞傷男童女子出面關說？福容大飯店：非飯店人員

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

詹姓男子上月駕駛救生艇出海救援無動力帆船遊客時，帶回新北市貢寮區東興宮沙灘海域時，涉嫌撞到8歲周姓男童，並造成泳圈受損，被告過失傷害。鏡週刊報導周母認為警方袒護周男，提及「福容飯店女公關」出面關說，福容大飯店今天表示，這名女子非飯店人員，為維護商譽，已蒐集相關資料，並保留法律追訴權利。

據了解，50多歲詹男8月12日駕駛救生艇出海，救援駕駛無動力帆船的遊客，拖吊到東興宮沙灘外海時，碰撞到玩水的周姓男童，造成胸部、腹部紅腫，被送往澳底醫療救護中心治療。

鏡週刊今天報導指，周母當天在福隆派出所遇到「自稱福容飯店公關」女子，周母上廁所時，聽到女公關對副所長說「你退休後，可以來我們飯店上班啊！你們之前有一個退休的，已經在我們飯店上班了。」

福容大飯店上午說，周母口中的女子為福隆帆船俱樂部程姓公關，並非飯店人員，也沒有退休員警飯店任職，飯店未與福隆帆船俱樂部簽屬水上活動委託契約。

福容大飯店表示，在貢寮區開業10多年，依循規定合法且安全維護福隆海水浴場、福隆沙灘場域，提供全台遊客舒適且安全的戲水空間。為維護商譽，針對任何公開的不實指控、冒充、非經證實的造謠訊息，已蒐集相關資料，並保留法律追訴權利。

詹姓男子上月駕駛救生艇涉嫌撞傷8歲周姓男童，鏡週刊今天報導周母質疑「福容飯店女公關」向警關說，福容大飯店今天回應並非事實。圖／讀者提供
詹姓男子上月駕駛救生艇涉嫌撞傷8歲周姓男童，鏡週刊今天報導周母質疑「福容飯店女公關」向警關說，福容大飯店今天回應並非事實。圖／讀者提供
詹姓男子上月駕駛救生艇涉嫌撞傷8歲周姓男童，鏡週刊今天報導周母質疑「福容飯店女公關」向警關說，福容大飯店今天回應並非事實。圖／讀者提供
詹姓男子上月駕駛救生艇涉嫌撞傷8歲周姓男童，鏡週刊今天報導周母質疑「福容飯店女公關」向警關說，福容大飯店今天回應並非事實。圖／讀者提供

福隆 沙灘 海水浴場 關說

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