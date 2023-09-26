燒掉家樂福39億元！拆櫃臨時工扔菸蒂闖禍 法院判決出爐

桃園市楊梅區幼獅工業區梅獅路的家樂福物流中心去年3月14日上午發生大火，3630坪的倉儲廠房付之一炬、財物損失高達39億元，肇因竟是23歲許姓拆櫃臨時工亂丟未熄菸蒂，引燃木棧板所致，許男直到言詞辯論時仍堅決否認涉案，桃園地方法院今天審理終結，將許男依公共危險罪的失火燒毀建築物罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案仍可上訴。

判決指出，許姓男子在桃園市楊梅區梅獅路359號廠房擔任拆櫃臨時工，本應注意抽菸後應確實熄滅火星，避免煙蒂火星引燃周邊易燃物，竟疏未注意，於去年3月14日上午6點58分及同日7點7分先後在倉儲廠房C棟常溫倉儲棧板暫存區抽菸後，隨手將煙蒂棄置現場離開，當天上午7點16分，許男抽菸位置旁的棧板開始起火燃燒，後續火勢擴大，造成倉儲廠房C棟常溫倉儲內部物品、設備等，以及鑫亞電通公司的太陽光電發電系統設備全燒光，燒毀面積約3630餘坪。

這起火災經桃市消防局依勘查及清理起火處、勘查現場、採樣證物，綜合現場關係人談話筆錄等資料研判，再根據調閱監視錄影畫面，發現許男於火災前2度步行至起火處抽菸，研判可能燃燒中的菸蒂經一段時間蓄熱，引燃起火處堆置物品造成火災。

法官認為，許男辯稱抽完菸有將菸蒂熄滅，火災與他無關，但在許男第2次於7點10分7秒抽菸離開該處後，隨即於7點16分44秒竄出火煙，且許男2次抽菸過程中，並無其他人在場，同時審酌卷內監視器畫面擷取照片，也未見許男在上開時間及處所抽菸過程，有特別將菸蒂熄滅後，再走到較遠處或他處丟棄菸蒂等行為，因此許男所辯之詞不足採信。

法官審酌，許男擔任拆櫃臨時工，違反廠區相關規定而於禁菸區抽菸，且未確實將菸蒂熄滅而引發本件火災，其過失情節非輕，考量許男犯後否認犯行的犯後態度、造成財產損害情形，量處主文有期徒刑6月，得易科罰金之刑。

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