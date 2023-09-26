非法吸金拍賣會 紅富海淡水、北投13間房產、保時捷純電四門跑車

行政執行署士林分署今年10月3日，將拍賣紅富海集團心靈導師非法吸金案，負責人黃圓映等人北市淡水、北投區13間房產，價值上看3億餘元，另也拍賣「Steaker」數位資產管理平台創辦人黃偉軒的保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，歡迎民眾與書記官約定時間賞車。

士林分署今天指出，今年10月3日下午3時許，在士林分署1樓拍賣室舉行「123聯合拍賣會」拍賣物包含13間房產，最受矚目的為新車價近5百萬元的深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車。

「Steaker」數位資產管理平台創辦人黃偉軒，成立保本投資方案吸金數億元，台北地檢署查扣其深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，囑託士林分署拍賣。士林分署指出，該車出廠尚未滿3年，外觀維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，亮眼帥氣又實用，價格更是親民，保證物超所值，買到絕對賺到，歡迎民眾依拍賣公告所載賞車時段，與承辦書記官約定時間，親臨鑑賞車輛。

不動產部分為，紅富海集團心靈導師非法吸金案，負責人黃圓映判刑10年定讞，法院宣告沒收172億餘元不法所得，苗栗地檢署囑託士林分署變價，黃圓映及及林姓、黃姓成員的房產，共計13間房產。

淡水區紅樹林捷運站對面「安泰登峰社區」9間商辦大樓，每間房屋均配置1至2個不等平面停車位，今年9月5日第二次拍賣已拍定2間房屋，本次為第三次拍賣，9間房屋分8標拍賣，每標底價約介於1856萬元至4160萬元間，總底價為1億8656萬元已低於市場行情價，拍定後均點交。