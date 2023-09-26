快訊

郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言

亞運跆拳道／羅嘉翎、林唯均晉4強「確定有牌」 林唯均撂世錦賽銀牌敵哭了

亞運射擊／好尷尬！北韓奪銀後打破傳統 拒看南韓國旗與合照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非法吸金拍賣會 紅富海淡水、北投13間房產、保時捷純電四門跑車

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

行政執行署士林分署今年10月3日，將拍賣紅富海集團心靈導師非法吸金案，負責人黃圓映等人北市淡水、北投區13間房產，價值上看3億餘元，另也拍賣「Steaker」數位資產管理平台創辦人黃偉軒的保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，歡迎民眾與書記官約定時間賞車。

士林分署今天指出，今年10月3日下午3時許，在士林分署1樓拍賣室舉行「123聯合拍賣會」拍賣物包含13間房產，最受矚目的為新車價近5百萬元的深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車。

「Steaker」數位資產管理平台創辦人黃偉軒，成立保本投資方案吸金數億元，台北地檢署查扣其深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，囑託士林分署拍賣。士林分署指出，該車出廠尚未滿3年，外觀維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，亮眼帥氣又實用，價格更是親民，保證物超所值，買到絕對賺到，歡迎民眾依拍賣公告所載賞車時段，與承辦書記官約定時間，親臨鑑賞車輛。

不動產部分為，紅富海集團心靈導師非法吸金案，負責人黃圓映判刑10年定讞，法院宣告沒收172億餘元不法所得，苗栗地檢署囑託士林分署變價，黃圓映及及林姓、黃姓成員的房產，共計13間房產。

淡水區紅樹林捷運站對面「安泰登峰社區」9間商辦大樓，每間房屋均配置1至2個不等平面停車位，今年9月5日第二次拍賣已拍定2間房屋，本次為第三次拍賣，9間房屋分8標拍賣，每標底價約介於1856萬元至4160萬元間，總底價為1億8656萬元已低於市場行情價，拍定後均點交。

北投區明德捷運站附近「璞園水調歌社區」4間住宅大樓，每間房屋均配置平面停車位或機械停車位，本次為第二次拍賣，4間房屋分2標拍賣，每標底價約5700萬元，拍定後均點交。

士林分署將拍賣「Steaker」數位資產管理平台創辦人黃偉軒的保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車。圖／士林分署提供。
士林分署將拍賣「Steaker」數位資產管理平台創辦人黃偉軒的保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車。圖／士林分署提供。
士林分署將拍賣紅富海集團心靈導師非法吸金案，負責人黃圓映等人北市淡水、北投區13間房產，價值上看3億餘元。圖／士林分署提供。
士林分署將拍賣紅富海集團心靈導師非法吸金案，負責人黃圓映等人北市淡水、北投區13間房產，價值上看3億餘元。圖／士林分署提供。

房產 吸金 跑車 拍賣會

延伸閱讀

連續16年送愛心 淡水關懷弱勢協會中秋愛心捐助

台灣保時捷關懷近海生態！淨海活動清除1.15噸垃圾

保時捷逆向不讓警察行人 桃警開罰2單車主荷包失血7800元

不願讓正統野馬走入純電？Ford 總裁思考「油電」Mustang的可能性！

相關新聞

嘉義警逮車手搜出2盒雞精 得知真相警方無言

嘉義市警方日前接獲線報逮獲1名詐騙車手，起出投資契約書、偽造的服務證等，當中還有2盒雞精，警方一度以為內有玄機，不料，車...

高雄拳擊格鬥賽選手倒地意外死亡 橋檢：不起訴處分

高雄左營今年初舉辦娛樂拳擊格鬥賽，賽事進行中，卻發生林姓參賽人頭部遭毆擊後，經送醫搶救多日，最終不治身亡；警方將邱姓、莊...

新北檢追福商勝「混蛋」 搜索查扣帳冊廠長等3人交保

新北地檢署偵辦福商勝將進口蛋與國產蛋混合，涉嫌違反食品安全衛生管理法，昨天搜索該公司及高姓負責人住處，查扣相關進銷貨帳冊...

樂陞坑殺2萬股民 許金龍判10年定讞今北檢報到發監

樂陞科技前董事長許金龍營造日商百尺竿頭公司收購樂陞假象，併購案破局，坑殺兩萬名投資人；最高法院本月20日依違反證券交易法...

苗栗縣選委會烏龍銷毀爭議選票 鍾東錦說重話了

苗栗市民代表去年選舉1票之差訴訟，爆出爭議的第63投開票所票袋遭烏龍銷毀，縣長鍾東錦今天直指縣選舉委員會螺絲鬆掉，台灣自...

卓伯仲涉侵占馬吳競選經費1800萬 更二審5年變2年10月

彰化縣前縣長卓伯源胞弟卓伯仲，涉嫌在2012年擔任馬吳彰化總選總部執行總幹事時，以開立不實發票等方式，侵占輔選經費180...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦