獨／利用愛心撈善款…惡狼慈善家、假面善人陳在斌 被發現陳屍台中

有惡狼慈善家、假面善人之稱的台灣急難救護協會理事長陳在斌，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝，今年3月更被警方抓包在新竹市某汽車旅館開毒趴，不過昨晚他被發現陳屍在台中市神岡區一輛車上，至於詳細死亡原因，仍有待釐清。

陳在斌常在臉書上高調行善，一開始在新竹縣以幫助「老薑爺爺」走紅，2017年他成立台灣急難救護協會，登記地點在高雄市，成立大會卻辦在新竹市。陳在斌曾多次被控未經當事人同意，就私下替對方募款，最後善款流向不明。

陳在斌在台灣各地尋找弱勢家庭高調勸募，2019年間得知新竹縣張姓少年無力葬父，以臉書對外大肆募款，共募得621萬元，事後不僅從中侵吞310萬元，且張姓少年出庭作證說，陳在斌事後根本沒有給他一毛錢，最後被新竹地院依業務侵占罪判刑3年，犯罪所得310萬元沒收。

去年12月陳在斌更貼出新竹縣尖石鄉39歲吳姓單親媽媽病逝，11歲兒在靈堂媽媽的冰櫃前哭喊「媽媽起來」的畫面，要大家幫忙「捐款」，但新竹縣社會處介入了解後，發現男孩還有父親、已成年的哥哥等家屬，且該男童家庭並不符合中、低收入戶資格，而陳在斌所提供的匯款帳號，也疑似被檢舉詐欺列為「警示戶」。

不僅如此，陳在斌2019年到桃園一間酒店消費，帶一名小姐出場唱KTV，卻在包廂內性侵酒店小姐。隔年5月陳在斌又找傳播小姐到桃園某汽車旅館，趁小姐不勝酒力之際性侵得逞，惡名昭彰的他，身背性侵、侵占、毒品等3條通緝。

陳在斌最近將經營多年的個人臉書好友全數刪除，並在臉書上寫下「真的好累啊．．」，知情人士指出，昨天發現陳在斌名字出現在台中市立殯儀館東海館15號靈堂，戶籍地為新竹市北區，與惡狼慈善家陳在斌個資均吻合。記者今天晚間查詢時資訊已改成不公開，撥打陳在斌手機雖有接通，但被轉語音信箱。

警方今證實，昨晚發現陳在斌陳屍在神岡區一輛車上，被發現時已無生命跡象，詳細死亡原因，仍待釐清中。

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