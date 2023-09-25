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影／貪汙案3助理認罪！辯護人：高虹安有頭有臉 小兔只能選擇聽從

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高虹安3名前國會助理出庭，3名助理全部認罪，對起訴書不爭執。曾任高虹安國會辦公室行政主任黃惠玟的委任律師簡大為表示，高虹安有頭有臉，「小兔」只能聽從。

今天出庭的3人是高虹安的國會辦公室前主任陳奐宇、綽號「小兔」的前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷。

簡大為是「小兔」的法扶強制辯護人，簡說，「勞工沒有選擇」，黃惠玟的雇主是個有頭有臉的立法委員，黃女只能選擇聽從高的指示，從期待可能性來說，黃女的違法性較低，也許黃女做了法所不容的事，但黃女願意認罪、願意接受處罰。

簡大為說，黃惠玟第一次偵查庭中就完全自白犯罪，自起訴書證據清單，也可以看出證據是由黃女所提供協助偵查，加上黃女沒有不法所得、又非居主謀地位，沒有公務員身分，希望法院可以減刑並判黃女緩刑。

承審法官蘇宏杰與3人確認起訴書犯罪事實時，3人全部答稱不爭執，僅黃惠玟一度對是否與高虹安「謀議」一節有意見，黃女稱「我是個員工，沒有決定權，一切都是由高虹安決定的」。

台北地檢署派出主任檢察官林珮菁、檢察官廖彥鈞、盧慧珊蒞庭，罕見將案情製作成海報由廖彥鈞說明，耗時10分鐘。

陳奐宇承認犯罪，他的律師謝曜焜說，陳的薪資、加班費都由黃惠玟處理，陳沒有主動向立法院申報薪水，也從沒有在申報表上簽字，陳在申報、繳回流程上根本不居主導地位，「他只是被動知悉、接受」。

謝曜焜表示，陳奐宇是受雇人地位，關於被要求繳回錢不便拒絕，且偵查中已自白犯行，符合貪汙自白、不具公務員身分、情堪憫恕等條件，加上陳沒有前科，請法官參考檢方建議的一年以下求刑，給陳緩刑宣告。

陳昱愷也認罪。陳昱愷的律師李德豪說，陳昱愷對事實、罪名都承認，陳昱愷不是公務員，偵查中也自白，更無犯罪所得，如減刑到1年多刑度還是過苛，請法官審酌案情給予陳昱愷緩刑宣告，以啟自新。

依檢方起訴，高虹安於2020年立委任內主導並要求黃惠玟將立委助理酬金、加班費申報至法定上限，其中，酬金浮報8萬4126元，加班費浮報54萬1112元，建立辦公室內公積金，檢方扣除發給助理獎金及公務支出16萬5208元，認定高虹安涉貪46萬30元。

依審理計畫，法官今天傳喚3名助理後，10月2日會傳喚另名「偵查中不認罪」的涉案助理「公衛文」王郁文，於10月11日再傳喚高虹安。、

高虹安被控在擔任立委期間虛報、浮報助理酬金、加班費作為辦公室及個人私用，台北地檢署上月14日起訴時，認為高虹安公私不分、貪圖小利，犯後態度不佳又試圖卸責助理，建請法院妥適量刑，並宣告褫奪公權。

新竹市長高虹安。圖／本報資料照片
新竹市長高虹安。圖／本報資料照片

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