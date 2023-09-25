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「海邊走走」蛋捲低報員工勞保 負責人詐欺得利3罪獲緩刑2年
知名手工蛋捲「海邊走走」負責人游盛凱，貪圖節省公司勞保費、勞工退休金提繳金額「以多報少」虛偽申辦員工投保薪資。士林地方法院認定，游犯詐欺得利罪共3罪，應執行5月可易科罰金，且無前科緩刑2年。
游盛凱2013年創立「海邊走走」手工蛋捲品牌，從文創市集攤販展電到松菸誠品，2015年因香港知名作詞人黃偉文在Instagram貼文稱「海邊走走」是「現任最愛」，知名度大增走紅，還獲選為金馬獎、金馬奇幻影展貴賓伴手禮，疫情期間透過電商平台，拓展境外營收 。
判決指出，游盛凱2017年5月1日、2020年1月2日、2021年1月4日，指示不知情會計師事務所人員，在勞健保三合一申請表上，虛偽登載劉姓員工的不實投保薪資，向勞保局申辦加保「以多報少方式施用詐術」使海邊走走公司減少勞保費，及降低勞工退休金提繳金額，獲得財產上不正利益，損害員工投保利益、勞保局保險管理、薪資申報的正確性。
法院指出，2017年5月1日不實投保薪資2萬1009元、2020年1月2日不實投保薪資2萬3800元、2021年1月4日不實投保薪資2萬4000元，3次申報後都有加保、退保情狀，原保險期間已結束，經驗、論理上難認接續犯，應分論併罰認定犯下3罪。
法官審酌，游無犯罪紀錄素行尚佳，惟貪圖節省海邊走走公司勞保費、勞工退休金提繳金額等非用支出，低報員工薪資，損害員工權益，及勞健保主管機關對於保險管理正確性，使海邊走走公司獲得不法利益，全案坦承犯行，已補繳應繳差額和相關罰鍰，且與提告的員工和解等，依照詐欺得利罪3罪，個處3月、2月、2月徒刑，可易科罰金，應執行5月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。
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