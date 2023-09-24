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20歲男搭火車錢包不見 鐵警幫找「赫見不明存摺」...循線逮3人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

曾姓男子日前搭火車不慎遺失錢包，向鐵路警察求助，員警幫忙找錢包時意外發現他背包裡有他人銀行存摺，他交代不清來源，懷疑是詐騙集團，當場查扣存摺並向上朔源，事後果然「命中」。警方日前持票逮捕曾男以及共犯2人，其中一名是17歲少年，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。檢方複訊2嫌遭羈押，少年則經法院裁定責付。

鐵路警察局台北分局板橋分駐所6月獲報，曾姓男子（20歲）稱錢包不慎遺失，找不到請求幫忙，員警熱心幫忙男子查看錢包是否遺失在背包內，不看還好一看不得了，包包內竟然有他人銀行存摺，感覺怪異詢問，他卻交代不清，推託是「他人委託保管」，並隨口供出相關資料。

鐵路警察經曾男同意，以疑似他人物品需驗證，查扣該本存摺，事後放他離去，至於遺失錢包部分依規定受理。

警方事後查詢該本存摺，發現已被通報為警示帳戶，認定曾男涉不法，經數月蒐證，上月15日持票兵分三路在大台北旅館，逮捕曾男以及共犯王男（22歲）、少年（17歲），查扣手機2支、提款卡3張、現金3萬9000元，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。檢方複訊後曾、王聲押獲准，少年則交由少年法庭處理，法院裁定責付。

鐵路警察局日前破獲詐騙集團車手3人，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。檢方複訊後2人聲押獲准，其中一名少年則經少年法庭裁定責付。記者翁至成／翻攝
鐵路警察局日前破獲詐騙集團車手3人，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦。檢方複訊後2人聲押獲准，其中一名少年則經少年法庭裁定責付。記者翁至成／翻攝
鐵路警察局查扣手機2支、提款卡3張、現金3萬9000元。記者翁至成／翻攝
鐵路警察局查扣手機2支、提款卡3張、現金3萬9000元。記者翁至成／翻攝

警察 詐欺 詐騙集團 洗錢

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