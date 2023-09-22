快訊

驚見iPhone 15全台首摔！這種摔法你有「4次機會」摔壞 維修價格曝光

她從日托誤帶「雙胞胎阿金」回家沒人發現！唯有貓咪察覺傻眼：這傢伙是誰？

作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲監生產「未來咖啡」？獄方致歉澄清標示疏失

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林監獄以友善農法，由收容人手工烘焙製造的幸福雲濾掛咖啡，被媒體指包裝製造日期標示有誤，目前9月但包裝標示10月製造，被戲稱是「未來咖啡」，因值進口蛋標示風波，標示日期格外敏感，引人注目，雲林監獄今天對外致歉並澄清，指誤標僅16盒純屬包裝過程誤打，品質絕對沒問題，但雲監本著負責態度，已主動聯繫消費者辦理退貨或退款，期待社會大眾持續支持收容人。

近來國內進口蛋標示風波不斷，雲林監獄收容人工場生產的「幸福雲」咖啡，也掃到「颱風尾」，日前被媒體爆料指咖啡外包裝盒標示有誤，因目前才9月，盒上製造日期卻標示10月，被酸是「未來咖啡」。

雲林監獄獲知後全面清查所有各類產品，確認只有「幸福雲」咖啡一項有誤標，同批8、9月咖啡共生產156盒，其中只有16盒誤標，雲監副典獄長林景裕指出，幸福雲咖啡是與雲科大技術合作，是產自雲林古坑最新鮮的咖啡豆，由收容人以友善農法手工烘焙，品質深受肯定。

林景裕進一步說明，為確保咖啡品質新鮮，多數採訂購方式外售，即訂多少才製作多少，包裝日期也以鉛字手工一包包打印，這16盒誤標的咖啡，可能在打印時誤選日期數字，在此他代表雲監向社會大眾致歉。

在發現後，也立刻主動和消費者取得聯繫並辦理退換貨或退款，並將相關資訊公告於本監全球資訊網，如有其他購買同批次者，敬請不吝與雲監作業科聯繫（05-6324273）。林景裕表示，雲監將深自檢討並加強品管，杜絕再發生，懇請社會大眾繼續支持監所作業產品，提供收容人復歸社會的正向助力。

雲林監獄所產的幸福雲咖啡，被爆製造日期誤標，現在才9月製造日期標10月，被酸是未來咖啡，雲監說明包裝手工打印的疏失，無關品質。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄所產的幸福雲咖啡，被爆製造日期誤標，現在才9月製造日期標10月，被酸是未來咖啡，雲監說明包裝手工打印的疏失，無關品質。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄所產的幸福雲咖啡，被爆製造日期誤標，雲監副典獄長林景裕出面說明是包裝打印疏失，無關品質，已辦理退換貨並向社會大眾致歉。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄所產的幸福雲咖啡，被爆製造日期誤標，雲監副典獄長林景裕出面說明是包裝打印疏失，無關品質，已辦理退換貨並向社會大眾致歉。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄所產的幸福雲咖啡，被爆製造日期誤標，現在才9月製造日期標10月，被酸是未來咖啡，雲監說明包裝打印疏失，無關品質，並已辦理退換貨。記者蔡維斌／攝影
雲林監獄所產的幸福雲咖啡，被爆製造日期誤標，現在才9月製造日期標10月，被酸是未來咖啡，雲監說明包裝打印疏失，無關品質，並已辦理退換貨。記者蔡維斌／攝影

咖啡 雲林 監獄 典獄長

延伸閱讀

9月23日補班日一日限定！全家便利商店「Let’s Café義式濃縮咖啡」10杯168元

彰化婦女負氣離家出走 深夜在雲林公墓被尋獲

微軟敲定日期 推Windows AI助理、Office AI應用程式

63歲大叔退休接手老舖咖啡店圓夢 未料常客不來了慘賠收攤

相關新聞

曾一度驚動總統…空姐與義大利富商爭親權 請法官再幫幫忙結果曝光

喧騰一時的義大利富商與台籍空姐爭女兒親權案又有法律動作。富商控告空姐妨害婚姻及家庭罪不成，聲請自訴，台北地院認為，富商的...

台中2液蛋廠假冒國產 公司負責人列被告訊後均請回

台中市追查進口蛋，衛生局食安處查獲金寶蛋品科技、新德貿食品2間公司6月起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製成液蛋，產地卻標...

昔日「電玩大亨」周人蔘要再入獄！ 非法處理廢棄物判關1年1月定讞

昔日電玩大亨周人蔘行賄檢警，震驚社會，而周2020年在林口非法替人處理事業廢棄物，一審依廢棄物清理法非法貯存清除處理廢棄...

1個人簽8人名字...十軍團士官偽造會議紀錄下場慘

時任陸軍第十軍團五支部鍾姓中士忘記通知開會，又因上級即將督導怕被列缺失，一個人製簽呈、偽造會議紀錄及簽到簿，還盜蓋連長印...

雲監生產「未來咖啡」？獄方致歉澄清標示疏失

雲林監獄以友善農法，由收容人手工烘焙製造的幸福雲濾掛咖啡，被媒體指包裝製造日期標示有誤，目前9月但包裝標示10月製造，被...

境外基金保證12％年息？ 檢察官：當心「保證獲利」的投資方案

香港金牌信託基金在台兜售境外基金，契約載明保證投資人能獲得12％年利息，前年間數名被害人未如期收到利息，提告金牌信託基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦