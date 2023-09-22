雲監生產「未來咖啡」？獄方致歉澄清標示疏失

雲林監獄以友善農法，由收容人手工烘焙製造的幸福雲濾掛咖啡，被媒體指包裝製造日期標示有誤，目前9月但包裝標示10月製造，被戲稱是「未來咖啡」，因值進口蛋標示風波，標示日期格外敏感，引人注目，雲林監獄今天對外致歉並澄清，指誤標僅16盒純屬包裝過程誤打，品質絕對沒問題，但雲監本著負責態度，已主動聯繫消費者辦理退貨或退款，期待社會大眾持續支持收容人。

近來國內進口蛋標示風波不斷，雲林監獄收容人工場生產的「幸福雲」咖啡，也掃到「颱風尾」，日前被媒體爆料指咖啡外包裝盒標示有誤，因目前才9月，盒上製造日期卻標示10月，被酸是「未來咖啡」。

雲林監獄獲知後全面清查所有各類產品，確認只有「幸福雲」咖啡一項有誤標，同批8、9月咖啡共生產156盒，其中只有16盒誤標，雲監副典獄長林景裕指出，幸福雲咖啡是與雲科大技術合作，是產自雲林古坑最新鮮的咖啡豆，由收容人以友善農法手工烘焙，品質深受肯定。

林景裕進一步說明，為確保咖啡品質新鮮，多數採訂購方式外售，即訂多少才製作多少，包裝日期也以鉛字手工一包包打印，這16盒誤標的咖啡，可能在打印時誤選日期數字，在此他代表雲監向社會大眾致歉。