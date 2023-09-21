為明年初總統、立委大選反賄選 檢察總長登板開球

為因應明年初正副總統及立法委員選舉，台南地檢署今晚結合統一7-ELEVEN獅隊，在市立棒球場舉辦反賄選宣導活動，檢察總長邢泰釗呼籲，若發現有假訊息、選舉賭盤、境外資金或境外勢力等不法情事介入選舉，能勇於檢舉，最高檢舉獎金達2000萬元。

台南地檢署檢察長鍾和憲晚間邀請檢察總長邢泰釗、台南高分檢檢察長朱家崎、市警局局長廖宗山、台南市調處處長黃建華、市府政風處處長高伯陽，及統一獅隊董事長凃忠正、總經理蘇泰安等人共同參與。

邢泰釗表示，明年1月13日將舉行第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，由於大選結果攸關國家未來發展，因此必須確保有一個公平、公正、公開的選舉環境，人民也要用選票支持清廉賢能的候選人，候選人也要能如棒球比賽秉持運動家精神，打一場公平的選戰，同時請在場球員及熱情球迷朋友一起加入反賄選行列。

他呼籲，若發現有假訊息、選舉賭盤、境外資金或境外勢力等不法情事介入選舉，請大家勇於檢舉，並撥打檢舉專線「0800-024-099」(撥通後按 4)，檢舉獎金最高達2000萬元。

南檢在棒球場周邊懸掛大型反賄看板外，也在現場設攤與民眾互動式宣導，且鼓勵大家到南檢臉書按讚，即可領取限量版台灣LV(茄芷袋)或台南傳統在地椪餅。

檢方指出，台灣LV(茄芷袋)上印有「選舉賭盤‧千萬毋通簽」、「乾淨選風‧袋代相傳」，提醒民眾時時記得要嚴防反妨害選舉各種花招；椪餅上面打印「選好」、「公平‧正義‧無博弈」 等字樣，希望象徵台南傳統節慶食品的椪餅，意味著這場民主選舉大事，有如辦喜事般圓滿順利。