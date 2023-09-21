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無法返家過中秋…張秉鈞涉貪起訴移審 法官今晚裁定還押

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署起訴基隆市議員張秉鈞父母張錦煌、陳靜茹涉犯貪汙治罪條例，今天移審基隆地方法院。法官近5點開庭審理後，指張秉鈞、張錦煌都認罪，但犯罪時間長達10多年，共犯間犯意待釐清；陳靜茹承認犯罪，但否認知悉助理為人頭，共犯間有待詰問，且全案仍有湮滅、變造、勾串之虞，裁定3人還押。

張秉鈞和父母6月21日端午節前被收押，至今已3個月。家人期待他們今天能夠回家，準備過中秋節，但希望落空。

張錦煌是基隆市第16、17、18屆議員，張秉鈞2018年接棒當選第19屆議員，去年連任。檢方今年5月間接獲檢舉，指張姓父子涉嫌利用人頭詐領助理補助費，6月20日搜索張秉鈞服務處、張錦煌夫婦住處等地，查扣助理吳男帳戶提款卡及印章，還有陳瓊茹手寫記載吳姓、陳姓助理金融帳戶帳號及提款卡密碼等證物。

檢察官偵訊後，聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，法院以3人有勾串證人、共犯或滅證、偽造證據之虞，裁准羈押禁見；涉案助理，檢察官諭令交保。

檢方昨天起訴查出，張錦煌在陳瓊茹協助下，以吳姓攤商、陳姓親人為人頭，向議會詐領助理費及春節慰問金共計956萬5895元。張秉鈞接任議員後，延續父母的作法，以吳當做人頭，詐領助理費及春節慰問金共計119萬2089元。

檢方認定張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，均涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、洗錢防制法一般洗錢罪、刑法使公務員登載不實罪。張秉鈞今年3月24日登記參加民進黨基隆市立委初選後，收受游姓業者捐助的100萬元政治獻金，另依涉犯政治獻金法未經許可設立專戶而收受政治獻金罪起訴。

吳姓、陳姓人頭助理配合張家虛列為公費助理，並提供名下金融帳戶存摺、印章及提款卡，供張秉鈞和他的父母使用。檢方起訴2人涉犯貪汙治罪條例幫助利用職務上機會詐取財物罪、洗錢防治法幫助一般洗錢罪及刑法使公務員登載不實罪。

檢方昨天起訴3人，今天移審基隆地院，地院上午收案後分案，並經法官及辯護人閱卷，下午4點50分開庭分別訊問，法官今晚8點裁定3人還押。

基隆市議員張秉鈞涉嫌詐領助理費已遭羈押3個月，檢方昨天起訴後，今天移審基隆地方法院，法官審理後裁定還押。聯合報系資料照片
基隆市議員張秉鈞涉嫌詐領助理費已遭羈押3個月，檢方昨天起訴後，今天移審基隆地方法院，法官審理後裁定還押。聯合報系資料照片

張秉鈞 基隆 父母 政治獻金 洗錢 貪汙

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