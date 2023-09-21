幫同事兒免費收近2噸廢棄物 彰化公務員圖利3萬元恐丟飯碗

時任彰化市公所垃圾轉運站班長王江浪受柯姓同事請託，替柯的兒子載運近2噸廢棄物讓他免付3萬多元處理費，一審被依圖利罪判1年4月，緩刑3年、褫奪公權2年。王上訴主張褫奪公權恐讓他丟飯碗，二審認為，王犯圖利罪依法應褫奪公權，無裁量空間，雖值得同情，仍判處駁回，可上訴。

經查，王江浪是彰化縣彰化市公所清潔隊草子埔垃圾轉運站班長，他受柯姓同事請求，幫柯的兒子等人處理鐵板燒店面拆除、裝潢及修繕的廢棄物，王基於同事情誼，卻明知違背法令，2021年3月至5月間答應替柯子，以9車次載運並傾倒、堆置在草子埔垃圾轉運站內。

王替柯子載運的廢棄物達1.935公噸，圖利柯子等人獲得免於支付合法清除處理機構費用之不法利益，一共3萬7800元。

彰化地院一審考量，王江浪偵查中自白，且沒有實際所得，依貪汙治罪條例第8項第2款規定予以減刑，另其圖柯子減省廢棄物處理費3萬7800元，在5萬元以下，犯罪情節輕微，再依貪汙治罪條例第12條第1項規定減刑。

彰院認為，王對主管監督之垃圾轉運站有管制清運車輛進出事務之權責，卻圖利柯的兒子，無視法令存在，考量事後也委由環保公司將本案廢棄物全數載離回復原狀，犯後態度良好，依公務員共同犯對主管事務圖利罪，判1年4月，緩刑3年，應向公庫支付伍萬元，褫奪公權2年。

王江浪不服，並僅就彰院一審判決量刑部分上訴，表示認為一審判刑過重，尤其針對宣告褫奪公權部分，將導致他無法繼續在清潔隊工作。

台中高分院二審查，王所犯對主管事務圖利罪，是法定本刑為5年以上有期徒刑，本案經2次減刑後，法定最低本刑僅1年3月，並審酌王犯後坦承、圖利金額不高，一審量處1年4月已屬偏低刑度，並宣告緩刑，已是對王有利量刑。

二審也說，王所犯對主管事務圖利罪，經判有期徒刑，依貪汙治罪條例第17條、刑法第37條第2項規定，應宣告褫奪公權，非法院所得審酌裁量之事項。

二審坦言，王江浪經褫奪公權後無法於清潔隊繼續任職，固值同情，然法官仍需遵守法律規範審判，無從拒卻法律之適用，認定王上訴無理由，判處駁回。