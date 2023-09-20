台南學甲爐碴案開庭 民進黨前中執委郭再欽否認涉案
台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法等起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院下午再開準備庭，郭再欽等4人均否認涉案。
除郭再欽到庭外，明祥馨股東及地主計4人出庭，馬姓地主否認犯案，指檢方指涉違反廢清法等均不是事實，他說，土地是他買的，錢也是他出的，人長期在國外，借郭等人使用，替他整地，郭用2年，後來才知道回填級配配料。
明祥馨原址新設立德馨魏姓代表也是明祥馨股東之一，否認檢方起訴所有罪名，她表示，明祥馨所使用都是產品，取得再利用執照後也受環保局檢核，堆置都是再利用都是產品。同時，前期曾賣個人、企業社，後期則賣給林姓業者，確實有往來交易才會申報，沒有逃漏稅。
魏女的律師認為，法律不溯及既往，應以行為時當下法律為依據，明祥馨行為是經環保局允許，堆置不違法，且取得爐碴再利用處理證明，而明祥馨出售爐碴是有價的，而非廢棄物。
賴姓股東則說，並不清楚公司實際在什麼，公司方面也不會通知他。至於公司經由其帳戶匯款給另業者，籌設新公司，他表示，不知道。魏女解釋，與該公司有借貨關係，因資金往來，才匯款元給該新公司籌備處，未違反公司法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言