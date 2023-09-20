快訊

上任僅9個月！從北市觀傳局長轉任參事 陳淑慧親曝心聲：會全力以赴

「人在做、天在看」切割高虹安？郭台銘：我是指執政黨政府

2人被螫傷後宣告不治！蜂群攻擊瑞芳登山團 3搜救人員也遭殃

台南學甲爐碴案開庭 民進黨前中執委郭再欽否認涉案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法等起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院下午再開準備庭，郭再欽等4人均否認涉案。

除郭再欽到庭外，明祥馨股東及地主計4人出庭，馬姓地主否認犯案，指檢方指涉違反廢清法等均不是事實，他說，土地是他買的，錢也是他出的，人長期在國外，借郭等人使用，替他整地，郭用2年，後來才知道回填級配配料。

明祥馨原址新設立德馨魏姓代表也是明祥馨股東之一，否認檢方起訴所有罪名，她表示，明祥馨所使用都是產品，取得再利用執照後也受環保局檢核，堆置都是再利用都是產品。同時，前期曾賣個人、企業社，後期則賣給林姓業者，確實有往來交易才會申報，沒有逃漏稅。

魏女的律師認為，法律不溯及既往，應以行為時當下法律為依據，明祥馨行為是經環保局允許，堆置不違法，且取得爐碴再利用處理證明，而明祥馨出售爐碴是有價的，而非廢棄物。

賴姓股東則說，並不清楚公司實際在什麼，公司方面也不會通知他。至於公司經由其帳戶匯款給另業者，籌設新公司，他表示，不知道。魏女解釋，與該公司有借貨關係，因資金往來，才匯款元給該新公司籌備處，未違反公司法。

台南學甲爐碴案依違反廢棄物清理法等起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院下午再開準備庭，郭再欽等4人均否認涉案。圖／本報資料照
台南學甲爐碴案依違反廢棄物清理法等起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院下午再開準備庭，郭再欽等4人均否認涉案。圖／本報資料照

郭再欽 廢棄物 台南

延伸閱讀

蛋爭議 賴清德發聲鼓勵陳吉仲 侯辦批：把人民當塑膠

綠高層中常會報告：侯友宜訪美失言聲量最大

吳子嘉稱蔡總統被賴清德人馬逼宮 府：常態性發表不實言論

朱立倫：陳吉仲下台不是重點 民眾要的是負責和真相

相關新聞

樂陞科技收購破局坑殺2萬投資人 前董座許金龍關10年定讞

樂陞科技前董事長許金龍製造日商百尺竿頭公司有意收購樂陞的假象，事後併購案破局，坑殺2萬名投資人，更一審認為許金龍使投資人...

國寶總裁朱國榮變金融要犯 5天未報到信義分局才通報高院

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高...

銀行經理偽造定存單 檢察總長替亡故的他提非常上訴結果出爐

富商翁茂鍾與司法界交遊重創法界官箴，案情中銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，二審依偽造文書判決有罪，涉犯商業會計法部分不另為...

張錦煌、張秉鈞先後任基隆市議員 檢認定父子涉貪千萬元起訴

基隆市議員張秉鈞原獲民進黨提名參選立委，但因涉入詐領助理補助費被收押，黨中央陣前換將。基隆地檢署偵辦3個月後，今天偵查終...

買高鐵票放話「旁邊有坐人就殺人」 莽男獲判2月

新北市陳姓男子去年8月間到高鐵桃園站購票時，對售票員提出要坐窗邊，以及旁邊不想有其他乘客等2項要求，為了強調旁邊不可有人...

台南學甲爐碴案開庭 民進黨前中執委郭再欽否認涉案

台南地檢署偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋67萬多公噸，依違反廢棄物清理法等起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦