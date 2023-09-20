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男網購黃金預謀超商取貨不付款 支開店員偷走變賣2萬多元
彰化縣洪姓男子去年前後二次在網路平台下單，各購買價值約1萬多元的2錢黃金，並選擇超商取貨付款，卻在超商取貨時，藉口還要再買一整箱的泡麵或飲料，趁店員入內拿貨品時，偷走還未付錢的黃金再變賣，共得手2萬多元，彰化地方法院依竊盜罪將他判刑3月，可易科罰金。
判決書指出，洪男（39歲）去年11月在網路下單買價值1萬3千元的2錢黃金，待到萊爾富超商取貨時，故意跟店員說還要買一箱泡麵，趁店員到倉庫拿泡麵時，他即偷走櫃台上還未付款的的黃金包裏，再到銀樓變賣12920元。
洪男食髓知味，去年12月又以相同手法在網路蝦皮平台某銀樓賣場訂購價值1萬4996元的2錢黃金，待到某統一便利商店取貨時，騙店員還要1箱咖啡飲料，店員到倉庫查詢時，洪男自行進入櫃台後方貨架，竊走黃金包裏，再以1萬2437元變賣給不知情的銀樓。
二家超商報案後，警方調閱監視而查獲洪男行竊犯行，洪男坦承犯行，並與告訴人達成調解賠償，彰化地方法院依竊盜罪，共二罪，判刑3月，如易科罰金，需罰9萬元，全案可上訴。
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