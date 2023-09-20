高二監又傳貪汙案 陳姓管理員收5000讓受刑人「舒適便利」

高二監吳姓前主任3月下旬才因涉賄，遭橋頭地檢署依貪汙罪起訴，沒想到僅半年，高二監再傳陳姓約聘管理員因缺錢花用，疑收取張姓受刑人5000元，應允讓張男在監生活「舒適便利」。前天橋檢搜索涉案7處，漏夜約談提訊9人，將陳、張依貪汙罪嫌起訴，陳以8萬元具保，張還監服刑。

檢方指出，陳男原為高雄第二監獄約聘管理員，張男則為該監受刑人，為求在監期間生活舒適便利，竟開口陳男行賄，索取金融帳號，方便他匯款供陳男花用。

陳男因自身財力不佳，受張男誘惑後起了貪念應允張男，於去年12月，張男透過家屬匯款5000元至陳男帳戶內而予收受；橋頭地檢署主任檢察官顏郁山及檢察官嚴維德因接獲情資，經搜索傳喚陳男等6名被告及提訊證人3名，認陳、張等2人均涉犯貪汙治罪條例。

檢方指出，考量被告陳已主動將5000元款項匯還家屬，認無聲請羈押陳的必要性，法院諭知被告陳男具保8萬元，至於張男則還監服刑，其餘被告請回。