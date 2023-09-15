周玉蔻罵他拋妻棄子不認骨血 趙少康再發聲明要求「從重處罰她」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視賠償1000萬元；趙少康今發聲明懇求法院重罰周玉蔻，「要讓她知道胡亂毀謗是要付出高昂代價」。

趙少康指出，他再次強調從來沒有毆打過女性，也沒有家暴；40年前離婚時，他把內湖房子轉移給前妻，銀行的存款成立孩子的教育基金，美國的存款1萬7000元美金，台灣的存款有130萬元。

趙少康說，等到孩子開始唸中學，他答應每月負責1000美元，做為孩子教育費用，光是呈給法庭的資料就顯示他至少匯了11萬4000美元。是時總共匯了15萬美元。

他表示，周玉蔻詆毀他家暴前妻、不顧孩子，完全是憑空捏造、造謠中傷，周玉蔻口中的證人，有的當庭否認，有的未到庭，顯示周玉蔻把自己話塞到別人嘴中的劣行。

趙少康指出，本人請法官對周玉蔻從重處罰，周玉蔻並非初犯，她屢次造謠侮蔑他人，一而再再而三，習以為常、不知悔悟，她已經是一名惡意毀謗別人的累犯、慣犯，必須重重的處罰，才能令她警惕。

他說，之前周玉蔻侮蔑郭台銘案、馬英九案，都被輕判處罰200萬元，對周玉蔻顯然罰的太輕，對她沒有產生任何警告效果，如果她從中傷侮辱他人獲得比法院處罰更大的有形無形好處，則她仍然會無視法律，我行我素。

趙少康指出，懇請法官秉持正義守護神的精神，重罰周玉蔻，一定要讓她知道胡亂毀謗是要付出高昂代價的。

中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 趙少康 家暴

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