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周玉蔻傳他作證三度被「放鳥」 再批趙少康臉書公開威脅證人

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視節目「辣新聞152」和臉書，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視賠償1000萬元；周玉蔻今出庭表示，她跟趙少康沒有仇、沒有怨，她有的只是「正義感」，她所做的對得起自己的良心，並指控趙少康透過臉書、政論節目公開威脅證人。

周玉蔻向法院指出，她曾向國民黨前駐美副代表黃裕鈞求證，聲請傳喚黃出庭作證；然而，法院三度傳喚黃出庭，黃皆未現身，且黃4月19日後「已讀不回」周玉蔻的訊息，更從6月28日開始「不讀不回」。

法院今當庭依職權查詢黃裕鈞入出境紀錄，黃去年10月30日出境前往美國，至今尚未入境台灣；周玉蔻委任律師指出，遺憾證人未到庭，雖然現況與黃裕鈞先前答應7月會回台作證有所不同，但相信證人也有相當壓力，這也是周玉蔻身為媒體人行使第四權的困境。

周玉蔻表示，她從中廣前播音員韓靜燕口中得知趙少康的消息，經過30多年沒有評論或報導，是因為趙少康沒有要選總統；她的消息來源有好幾個波段，但最後是向黃裕鈞查證，而黃裕鈞有無受到壓力，她相信知識分子都看得出來。

周玉蔻說，媒體人不是有權力，而是要監督有權力的人，而在任何一個民主國家都應該保護消息來源，但她卻沒有辦法保護韓靜燕、黃裕鈞感到很抱歉；她說，依趙少康和前妻的離婚協議書內容，趙當然是拋妻棄子，她也替這個兒子感到悲涼，希望趙少康可以到庭討論，兒子跟媽媽嫁給別人，媽媽死了，還沒有爭取將兒子帶回來扶養，「算不算棄子？」

周玉蔻指出，趙少康不出庭卻在臉書評論、痛罵她「黔驢技窮」，而趙少康也是利用臉書、政論節目公開威脅黃裕鈞等人，「我和趙少康沒有仇、沒有怨，我有的只是正義感」，她沒有捏造事實，她今天做的只是對得起自己良心。

周玉蔻律師也說，趙少康當時要選總統，得受到嚴格的檢視，趙少康如何對待妻子是可受公評之事，並受言論自由保障，周玉蔻言論不是基於惡意也有查證，認為趙少康請求無理由。

趙少康律師指出，周玉蔻言論屬於事實陳述，並非意見表達，媒體第四權不是權力，而是應負的責任與義務，不能被濫用。法官庭末諭知10月11日上午11時公告判決。

中廣董事長趙少康不滿周玉蔻（圖）稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提民事訴訟請求賠償1000萬元。記者林孟潔／攝影
中廣董事長趙少康不滿周玉蔻（圖）稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提民事訴訟請求賠償1000萬元。記者林孟潔／攝影
中廣董事長趙少康不滿周玉蔻（圖）稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提民事訴訟請求賠償1000萬元。記者林孟潔／攝影
中廣董事長趙少康不滿周玉蔻（圖）稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血，提民事訴訟請求賠償1000萬元。記者林孟潔／攝影

趙少康 周玉蔻

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