遊戲圈詐騙盛行！賣網路遊戲帳戶 買家改了帳密卻不認帳

許多人喜歡玩網路遊戲，但在遊戲圈愈來愈多詐騙案件，彰化縣蕭姓男子要以2萬多元向人購買「天堂M」遊戲帳戶為由，要賣家先提供手機和驗證碼，改了賣家帳號與密碼後，卻不匯錢，賣家才知受騙報警，彰化地方法院依詐欺取財罪，將蕭男判刑6月。

判決書指出，彰化縣一名31歲蕭姓男子去年2月間用臉書帳號傳訊息給黃姓網友表示，要用2萬3千元購買黃男所有的「天堂M」遊戲帳戶，並要黃男配合提供黃男手機號碼、驗證碼以更改遊戲帳號、密碼，更改後便會依約付款，黃男依約提供相關資料後，蕭男變更了遊戲帳戶帳號、密碼後，卻不付款，黃男才知受騙，報警處理。

蕭男卻辯稱，他沒有傳訊息給黃男，先前有朋友說他的帳號有傳訊息向他人借錢，他後來有更改密碼，但檢警查出，蕭男變更密碼是去年7月，距離黃男被詐騙已4個月後才改密碼，怎會都未發現臉書「遭人盜用」？且比對被改走的遊戲帳戶的IP位址與蕭男當時居住地的IP位址相符。法官也發現，蕭男已有多次犯罪紀錄，仍不知悔改，因此依詐欺取財罪，判刑6月。

另一名謝姓男子則是在去年以不詳方式取得一名網路直播主陳男公開在網站上的年籍資料、中華郵政帳戶帳號等資料，即冒用陳男名義申辦行動話，再向一卡通公司申請一卡通電支帳號後，即在line群組網路遊戲天堂公會中用「林豐陽」暱稱，貼文要販售天堂遊戲裝備訊息。

判決書指出，謝男要買家方男將9500元匯給不知情的洪男的電支帳號，洪男再將等值的豪神娛樂城遊戲幣交付予另一名網友，但方男付款後，卻未收到天堂遊戲裝備，才知受騙，報警處理，彰化地方法院依偽造準私文書罪，判刑5月，又以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判刑1月2月。