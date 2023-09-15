台南12人頭戶遭控非法兩岸匯兌逾2億 證據不足今判無罪

胡姓男子設置大台北外匯24H線上支付寶等網站，推銷提供支付寶儲值等代付、即時匯率等業務，被控4年從事非法兩岸匯兌至少新台幣2億多元，台南地院認無證據證明胡男有從事匯兌業務，日前獲判無罪後，吳姓男子等12名人頭戶視同共犯也被訴，今上午同樣獲判無罪。

檢方起訴，胡男設置「大台北外匯24H線上支付寶」、「大台北外匯網」、「大台北轉轉寶」等網站，並建置「大台北匯率」、「轉轉寶」等App，對外推銷提供支付寶儲值及淘寶、微信、微信錢包代付、即時匯率等業務，經營兩岸匯兌業務。

吳男等12人分別提供帳戶，供胡男使用，經營兩岸匯兌業務。胡男等人自2015年9月間起至2019年12月間止使用其帳戶，從事非法兩岸匯兌，總計胡男等人經手而匯兌至大陸地區的匯款金額至少新台幣2億2018萬多元。吳男等12人均被依涉銀行法中非銀行辦理國內外匯兌業務幫助犯罪嫌起訴。

台南地院指出，依據胡男證詞，及被告吳男等12人供述，胡男並未向吳男等12人透露其公司經營業務，更未向不特定客戶表示會將他們帳戶作為收受客戶委託匯款用。同時，該公司雖有使用吳男等12人帳戶，惟依證人證述，仍不脫「代理收付」範圍，而與銀行法「匯兌業務」有異，也無其他證據證明與銀行法「匯兌業務」有關。