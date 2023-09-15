裝潢蟑螂大鑽法律漏洞 先詐後恐嚇台中135人受害

台灣裝潢受害者援助協會4名被害者現身說法，共同控訴，裝潢詐騙事件出現系統式、集團式的犯罪，至少有135人投訴，受害者「家破人亡」求助無門，中市國民黨立委參選人聯合呼籲政府，司法改革以杜絕「工程蟑螂」為害。

台中市政府法制局消保官提兩點建議，消費者要找有合格登記的室內裝修業者，了解實際裝修作品及風評。另中央目前訂有合約範本，另研訂有法律效力的制式契約，未來可供業者及消費者依循。

大雅的S小姐找到業者施工，用許多話術騙被害人入坑，還說服被害者將彰化老家工程整建交給他們，施工過程中擺爛，甚至出言恐嚇被害人，在訴訟的過程中，S小姐的老父親不堪連串打擊，去法院的車上猝逝。花100萬後索賠無門，因屬消費糾紛，訴訟漫長，業者還遺留廢棄物。

B小姐說，她的房子要增建，找到自稱專業的工程團隊，業者假冒名義跟她簽約，後來告到法院上，只判偽造文書。B小姐前後花350萬，前期拆除後家裡變爛尾樓，還疑似向都發局檢舉受害者違建，再向被害者要30萬拆遷費，工程蟑螂前科累累，還有慣性脫產，逃避法律責任。被害者找專業技師鑑價，工程最多花100多萬元，但卻被工程蟑螂騙到350萬。

第六選區立委參選人羅廷瑋說，一年多前就有不少人陳情跟搜集案例，多到台灣裝修受害者援助協會準備立案，顯見案例非常多。

第四選區參選人廖偉翔指出，工程蟑螂詐財毀屋，民眾花費一生積蓄去買房、裝潢房屋，不幸遇到刻意擺爛詐取錢財的施工業者，狀告法院卻莫可奈何！

第七選區參選人林家興說，有紀錄的受害者就有135人，受害的金額破億，因有很嚴重的司法漏洞，無法構成詐欺行為，呼籲即刻正視問題，修法改革。

第五選區參選人黃健豪說，有這麼多陳情人出現，代表不是個案消費糾紛，集團性、計畫性的詐騙，「收錢沒辦事很糟糕，但收錢辦壞事更糟糕！」裝修業跟裝潢業不一樣， 一定要找專業合格公司。

林家興表示，相關規範從業人員資格的法律必須要重新盤整，中央政府應該去重新訂定相關規範，杜絕工程蟑螂鑽的漏洞。

1.簡化檢警報案與受害者提出告訴等便民流程，從寬認定。2.「建築物室內裝修管理辦法」甚至訂定專法，詳列相關裝潢、裝修履約保證的相關法規。