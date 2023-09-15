事隔24年！2023國際法官協會年會明台北登場 張忠謀到場演講

中華民國法官協會9月16日至21日將在台北君悅酒店舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立七十週年慶祝活動」，也是事隔24年第二度舉辦年會，共有66個會員國報名參加，台積電創辦人張忠謀也會在開幕式專題演講。

我國法官協會1995年成立，並成為國際法官協會（IAJ）會員國，IAJ目前有94個會員國，分為歐洲、拉丁美洲、非洲及亞太區域團體，並設有司法行政組、民事組、刑事組、社會及勞工組，每年各研討組會設定研討主題並設計問卷，由各會員國提出報告，再於年會會議討論作成結論。

中華民國法官協會1999年首度舉辦IAJ年會，會中通過以司法獨立為基本原則的世界法官憲章。時隔20餘年，今年9月16日至21日將再度舉辦IAJ年會並適逢IAJ成立70週年，別具意義。

今年年會共有66個會員國報名參加，代表人數204人，另有71名隨員及5名觀察員，包含IAJ現任理事長José Igreja Matos、歐洲區域團體主席Duro Sessa、拉丁美洲區域團體主席Walter Barone、非洲區域團體主席Marcelle Kouassi、亞太區域團體主席Allyson K. Duncan，及IAJ五名前任即榮譽理事長、IAJ理事會及秘書處重要成員均會參與。

年會議程於9月16日開始，18日上午舉行開幕式會由張忠謀先生專題演講，下午則是憲法論壇，以「司法獨立與憲政主義」為主題，由司法院許宗力院長擔任主持人，從憲政主義角度重新審視世界法官憲章制定20餘年來所持續關切的司法議題，探究司法獨立與其他國家權力機關、司法行政、社會壓力以及言論自由的關係。