矯正署：北監如有違法虐待 絕不寬貸並追行政責任

台北監獄管理受刑人涉違法虐待，監察院通過糾正北監。矯正署今晚說，配合後續調查，如有違法虐待，勿枉勿縱，絕不寬貸，並就職員行政缺失一併究責。聯合報資料照／記者陳恩惠 攝影

台北監獄管理受刑人涉違法虐待，監察院通過糾正北監。矯正署今晚說，配合後續調查，如有違法虐待，勿枉勿縱，絕不寬貸，並就職員行政缺失一併究責。

監察委員高涌誠今天表示，台北監獄管理受刑人涉違法虐待、實施酷刑，違反國際人權公約，監所管理員視而不見，監察院通過糾正台北監獄；且監視器死角太多，法務部應通盤清查矯正機關研謀改善。

矯正署發布新聞稿指出，法務部長蔡清祥指示矯正署及北監配合後續司法調查，如發現人員涉嫌違法虐待或實施酷刑等不法情事，勿枉勿縱，絕不寬貸，並針對職員行政缺失部分一併究處責任，研議加強督導所屬機關相關戒護管理業務，結合政風及視察單位聯合視導，降低弊失案件發生風險，同時積極爭取戒護人力，提升管理效能。

針對行政措施改善，矯正署提出4項說明，首先，有關視同作業收容人管理考核部分，已責成機關各級督導人員應不定期查察、瞭解各場舍（單位）視同作業收容人作業情形，視同作業項目須符合庶務性工作內容，且嚴禁執行公權力或管理收容人情形，如因視同作業收容人管理不當或監督不周致生事端時，將嚴予查究相關人員疏失責任。

第2、有關監視設備設置未臻完備，致監視系統死角發生戒護事故（件），矯正署將全面清查並重行檢視各機關監視系統死角，評估於人員活動的重點區域增設監視畫面，調查重點將包含場舍值勤人員及視同作業收容人活動區域，針對監視畫面涵蓋不足部分進行改善，防杜發生不法行為。

第3、有關器械存放管理部分，矯正署並將加強督導所屬矯正機關是否確實依規定管理值勤人員的器械使用及保管作業，並嚴禁將器械予以收容人使用，以防爭議或意外情事。

最後，有關促進收容人醫療處遇部分，矯正署所屬各矯正機關也視收容人需求加開公醫門診，提供不具健保資格或因故遭停止健保給付的外籍收容人疾病治療、健康檢查、預防保健等醫療業務，目前全國矯正機關共開設公醫門診377診次，也會持續督導矯正機關協助收容人申請相關醫療補助費用，以降低經濟負擔並確保收容人醫療處遇。