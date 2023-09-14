「媽的」電影公司被A走1.1億 老闆控這家銀行是最大幫凶

双喜電影發行公司女會計陳玉玲被控侵吞廠商給付款1億1042萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，檢方依業務侵占罪起訴，一審判她8年6月徒刑，沒收犯罪所得；案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，改判陳女共8年2月徒刑，其中1年2月得易科罰金。

双喜電影發行公司是香港知名製片及監製陳永雄2015年12月設立的，曾發行奧斯卡得獎電影「媽的多重宇宙」、李安執導的「比利·林恩的中場戰事」、李奧納多主演的「從前，有個好萊塢」、國片「血觀音」、「無雙」等著名電影。

陳永雄今親自到庭聽判，得知判決結果表示很失望，認為法院量刑起不了阻嚇作用，「我也被告知台灣法官都比較同情被告」，所以二審輕判了；他說，他曾在一審判決算過，公司給會計薪資加福利一年大概80萬，陳玉玲前後多筆挪用公款金額達8000多萬元，算起來是超過100年的所得，如果一天以工時24小時來算，「陳玉玲應該要幫我打工33年」。

陳永雄表示，陳玉玲能順利A走鉅款，國泰世華銀行是最大的幫凶，外界之前誤解他常常不在台灣，而把公司大小章交給陳玉玲處理匯款事宜，但並非如此，「我們從來沒有把大小章交給她」，陳玉玲是非常有經驗的會計作業人員，懂得銀行一些漏洞。

陳永雄提出匯款憑證紀錄，表示上面沒有蓋公司大小章，但錢可以匯出去，匯款人還寫陳玉玲，而非公司名稱，銀行也讓她匯款到與公司沒有關聯的第三方帳戶，他認為銀行作業上出現非常大的漏洞，令人匪夷所思。