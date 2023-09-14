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3年侵吞「媽的多重宇宙」電影公司1.1億 神鬼女會計二審減輕刑度了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

双喜電影發行公司女會計陳玉玲被控侵吞廠商給付款1億1042萬餘元，款項大多拿去還債、生活開銷，被稱為「神鬼女會計」，檢方依業務侵占罪起訴，一審判她8年6月徒刑，沒收犯罪所得；案件上訴，台灣高等法院今撤銷一審判決，改判陳女共8年2月徒刑，其中1年2月得易科罰金。

双喜電影發行公司是香港知名製片及監製陳永雄2015年12月設立的，曾發行奧斯卡得獎電影「媽的多重宇宙」、李安執導的「比利·林恩的中場戰事」、李奧納多主演的「從前，有個好萊塢」、國片「血觀音」、「無雙」等著名電影。

陳玉玲進入公司任職，負責双喜、真好電影等公司會計、出納等工作，2家公司負責人都是陳永雄。檢方查出，陳女一開始只在銀行臨櫃提現，後來改以匯款方式把錢轉到自己名下帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，3年來侵占公款高達1億1042萬716元。

2019年2月陳玉玲離職，由新人承接業務，新人與廠商核帳察覺異狀，陳女卻在東窗事發以前向檢警自首犯案，而陳永雄也對陳女提告，進入訴訟。

檢警調查時，陳女坦承犯案，供稱因幫人作保欠下債務，大部分侵占來的錢都拿去還債，其餘拿去生活花用，但未透露用錢標的為何。檢方認為，陳玉玲利用職務之便侵占公司款項，金額高達1億多元，她案發後自首，但未返還犯罪所得，依業務侵占罪起訴。

台北地院一審認為陳玉玲是在双喜集團發現犯行後才自首，對於大部分犯行避重就輕，仍須由双喜集團逐一釐清證據，又沒有積極彌補損害，認為陳女自首動機不是出於內心悔悟，不應減刑。

一審指出，陳玉玲昧於貪念，圖一己之私，以詐欺、侵占方式挪用財物，再偽造文書掩蓋犯行，不僅造成双喜集團財產上損失，也損害双喜集團文書信用，行為不可取；雖陳女犯後坦承多數事實，但始終沒有說明鉅額犯罪所得的去向，也未有賠償公司的具體善後作為，依業務侵占等罪判8年6月徒刑。

知名製片陳永雄（左）在台開設双喜電影發行公司，被女會計陳玉玲挪用公款1.1億元。圖／聯合報系資料照片
知名製片陳永雄（左）在台開設双喜電影發行公司，被女會計陳玉玲挪用公款1.1億元。圖／聯合報系資料照片
双喜電影公司「神鬼女會計」陳玉玲（右）。圖／聯合報系資料照片
双喜電影公司「神鬼女會計」陳玉玲（右）。圖／聯合報系資料照片

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