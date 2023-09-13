網紅的媽又偷了！她否認但監視器拍到她拿走1萬6千水晶包

網紅「反骨男孩」成員孫生的母親孫莎麗四處行竊，多次被判刑，去年8月又竊取價值1萬6800元的水晶手拿包，警方查獲，將她移送法辦；台北地院審理，判孫婦有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

檢方指控，孫莎麗2022年8月2日晚間7時許在「GLORY21」服飾店中正南門門市見商品架上陳列水晶手拿包，進入店內竊取，得手後離開，第2天下午5時許，品牌陳姓經理發覺報警，查出孫婦行竊。

孫婦稱，她根本沒有偷竊，她的敬老悠遊卡去年3月、6月遺失兩次，後來在服務台找回來，沒有警察認定持卡搭捷運到服飾店的事。

法官調閱監視畫面發現，孫婦行竊前，以手將衣架上掛的衣服撥開，伸手拿取水晶手拿包，法官認為，孫婦辯稱敬老卡曾遺失，與案發時間沒有交集，就算孫婦的敬老卡遺失，也與本案無關，認定她犯竊盜罪。

判決說，孫莎麗不思以正當手段獲取財物，法治觀念薄弱，她犯後否認犯行，飾詞卸責，毫無悔意，態度不佳，審酌她竊盜的財物價值1萬6800元、有相當多筆竊盜前科素行，判刑6月。