司法院長許宗力說辯方像「一盤散沙」 全律會：難以苟同

蔡英文總統（前排中）與司法院長許宗力（前排左四）9日上午與出席律師節慶祝大會。圖／總統府提供

司法院長許宗力9日出席全國律師聯合會律師節慶祝大會，致詞時直指辯方在國民法官案件「看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙」，在場律師錯愕，更引起眾多律師不滿；全律會今發聲明「難以苟同」，希望司法院正視律師界聲音，攜手推動國民參審制度。

全律會指出，國民法官參與刑事審判不僅能充分彰顯國民主權的理念，也可提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法的了解和信賴，而國民參審訴訟程序採取卷證不併送制度，更使刑事訴訟程序可以進一步朝當事人進行主義改進。

全律會表示，國民參審制度是司法改革重點項目中的重點，若想要發揮改革火車頭的作用，需審檢辯三方齊心協力，律師界為使國民法官法順利推行，立法階段已多有良善建言給司法院，雖然未必全被當局採納，但在法條制定公布後，全律會、各地律師公會等全力支援法院辦理模擬審判，也不遺餘力持續開辦辯護教育訓練課程，積極培訓辯護人力，已累積不下千人次，律師界努力與付出不容抹煞。

聲明指出，國民法官制度施行至今僅9個月，目前僅有寥寥數案作成判決，但各界對於審理過程和結果多所評論，甚至有國民法官法案件量刑從重的批判聲浪，而制度成敗不應以極少數樣本而論斷，但許宗力9日應邀出席律師節慶祝大會致詞時，直言目前已結案的國民法官法案件中檢辯表現失衡，稱辯護人「看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙」。

全律會指出，對於許多在第一線從事辯護工作，甚至有參與國民法官法模擬審判經驗的律師而言，深刻體會辯護人在這類案件所面臨的制度、資源上的困境，難以苟同許宗力的致詞，且全律會去年4月27日「司法相關事務座談會」中即要求合理計付國民法官法案件的律師酬金。

全律會前理事長陳彥希去年司法節學術研討會致詞中，也再次呼籲合理提高法扶律師報酬，一再提醒司法院注意資源配置不均衡，全律會期盼司法院正視律師界的聲音，傾聽律師界有關國民法官制度運作的意見，進而攜手跨越障礙，共同實現更能保障人民權益的司法。