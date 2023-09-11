林姿妙涉貪案睽違半年再開準備程序庭 來龍去脈一次看完

宜蘭縣長林姿妙去年遭檢方依違反貪汙治罪條例等罪起訴，今天將睽違半年再次出庭。本報資料照

宜蘭縣長林姿妙去年被檢方起訴，涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，同案被起訴者達15人，包含林姿妙女兒林羿伶、多位局處長。地院去年10月、今年3月開了2次準備程序庭，多位被告當庭翻供，稱檢廉不正取供，辯方聲請調閱偵訊錄音錄影，地院今起將密集開13次準備庭勘驗光碟。

檢方指出，林姿妙2018到2020年間，為了免費使用羅東鎮98地號土地作為2018年縣長選舉與2020年總統大選的競選總部，獲取不正利益約240萬元，指示縣府農業處承辦人員，在明知地主劉石純位於羅東的1558地號土地表面仍有瀝青的情況下，違法認定為農業用地，免課土地增值稅112萬元。

檢方調查，縣府財稅局人員2019年發現1558地號曾因違法堆積土石遭列管，能否免徵土地增值稅存在疑義，發函請相關單位釐清；林姿妙、林羿伶遂指示時任農業處長康立和、時任建設處代理處長吳朝琴、財稅局長盧天龍等人，虛偽認定該地已回復農地農用。

此外，林姿妙2018年7月獲國民黨提名參選後，向縣府建設處申請在98地號上搭建臨時建物，選後仍欲使用作為2020大選競總，卻已超過臨時建物使用期限，林姿妙便指示時任建設處代理處長黃志良等人，違法核准延長使用期限，後續才在縣務會議修法。

檢方另外指出，林姿妙2010年到2018年擔任羅東鎮長期間，自陳每月只有15萬元薪資及3萬元租金收入，卻將不明收入7884萬元現金陸續轉入不同的人頭帳戶，再提領或轉回林姿妙的帳戶，涉犯貪汙治罪條例財產來源不明、特殊洗錢等罪嫌。

宜蘭地院去年10月開第一次準備庭，林姿妙否認全部犯行，表示自己認真做事、清清白白，本案是政治迫害；吳朝琴等人也在庭上翻供，否認犯行，今年3月第二次準備庭中，更控廉政官不正取供，聲請調閱、勘驗偵訊錄影錄音。

宜蘭地院今天起到10月23日，將密集開13天準備程序庭，勘驗大量偵訊光碟。

林姿妙涉貪案15名被告涉案情形：

●林姿妙（宜蘭縣長）

貪汙罪（違背職務收取不正利益、財產來源不明）、偽造文書、特殊洗錢

→均否認。

●林羿伶（林姿妙女兒）

貪汙罪（違背職務收取不正利益）、偽造文書

→均否認。

●吳朝琴（時任建設處代理處長）

貪汙罪（違背職務收取不正利益）、偽造文書

→偵訊時承認，開庭後翻供，均否認，辯護律師指出土地只要有農用，即使列管中也可免課徵土地增值稅。

●黃志良（時任建設處代理處長）

貪汙罪（違背法令圖利）

→均否認。

●康立和（時任農業處長）

貪汙罪（違背法令圖利）、偽造文書

→偵訊時承認，開庭後翻供，均否認。

●盧天龍（財政稅務局長）

貪汙罪（違背法令圖利）、偽造文書

→均否認。

●吳東原（時任農業處農務科長）

貪汙罪（違背法令圖利）、偽造文書

→偵訊時承認，開庭後翻供，均否認，辯護律師指廉詢時廉政署官員拍桌、摔卷宗。

●龍非池（建設處都市計畫科長）

貪汙罪（違背法令圖利）、偽造文書

→均否認。

●林志揚（建設處建築管理科長）

貪汙罪（違背法令圖利）

→均否認。

●趙竑勳（羅東鎮經建課長）

貪汙罪（違背法令圖利）、偽造文書

→均否認。

●黃耀智（羅東鎮經建課員）

貪汙罪（違背法令圖利）、偽造文書

→均否認。

●陳正勲（前宜蘭縣商業會理事長、地主）

貪汙罪（違背職務支付不正利益）、偽造文書

→承認偽造文書，否認貪污罪。

●劉石純（前縣議員、地主）

貪汙罪（違背職務支付不正利益）、偽造文書

→均否認。

●林錫欽（兆峰股份有限公司負責人）

偽造文書

→承認，擇日與檢方認罪協商。

●張桂綾（林姿妙助理）

特殊洗錢

→均否認。