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女控林姿妙兒家暴、法院吃案 遭否認

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

一名陳姓女子前天在網路上爆料，宜蘭縣長林姿妙的兒子對她家暴、性暴力，她向宜蘭地方法院聲請保護令，卻遭為難、吃案；宜蘭地院昨發出聲明，絕無吃案，收到書狀後立刻分案，但相關資料較不足，才通知當事人補充。林姿妙子回應，指控內容非事實，將提告。

自稱陳姓女子的網友前天爆料，與林姿妙兒子（並未指出是3子中的何人）透過交友軟體認識、交往，會到彼此家中暫住，3日她到男方羅東家中，遭到性暴力，當晚到醫院驗傷，隔天向宜蘭地院聲請暫時保護令。

陳姓女子稱，聲請保護令3天後，法院告訴她證據不足，甚至暗示她向外縣市聲請保護令，讓她懷疑是不是因為對方是縣長兒子，法院才刻意為難甚至吃案？

宜蘭地院昨發聲明，表示處理各類案件不會因為相對人的身分有所考量，會秉持公正客觀態度，依照法定程序進行。

法院指出，陳女聲請的是暫時保護令，而非聲請後4小時內須決定是否核發的緊急保護令；地院收到聲請後，9月5日就分案處理，但陳女書狀雖有檢傷診斷書，卻無相關資料說明與對方的關係，以及聲請暫時保護令的急迫性與必要性，承辦司法事務官於7日寄出通知，請陳女3日內補充相關資料，綜觀處理流程，並無延宕。

法院表示，陳女7日致電地院，當時由縣府駐院社工接洽，並非地院人員。社工考量陳女住外縣市，出於善意建議可就近聲請保護令，以免後續開庭舟車勞頓，也說明聲請後法院收案、分案、審查等程序需時間處理。

遭指控的林姿妙兒子前晚9時透過文字回應，爆料內容並非事實，將提告捍衛自身清白。

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