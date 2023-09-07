竹科太太傳裸照偷吃房仲小王 她在法庭稱「疫苗副作用」

竹科太太張女自述因照顧孩子壓力大，又因丈夫忙於工作、注射疫苗產生副作用，忍不住和不動產仲介小王偷情外遇，兩人不但互傳鹹濕對話，張女還不時自拍裸照供小王欣賞。在竹科擔任經理的陳男發現妻子常對著手機露出竊喜神情，查看手機才知妻子出軌，憤而向2人連帶求償200萬元，新竹地院最後判准40萬元。

陳男控訴，她與張女結婚12年，兩人育有2名子女，去年10月起發現妻子對他態度丕變、不願跟他親近，且經常以手機與他人互傳訊息、臉上不時出現竊喜神情。

後來偶然發現妻子竟傳送給林姓男子自己躺在床上，以被子遮掩裸露上半身的照片，並傳訊「想要跟豪豪壞壞，好想好想」、「豪豪竟然第一次就在嘴裡…你壞」、「那你之後還敢親我嗎？」林男還回傳「要吞乾淨。」

陳男認為，從對話內容可知2人間已有多次合意性交行為，對話情境更透露出妻子正沉溺於與林男不正常男女關係中，憤而對2人連帶求償200萬元。

張女也反控，2021年底發現丈夫與其他女子有曖昧訊息來往，她因先生出軌深受打擊，自此對婚姻產生不信任感，又因注射疫苗產生副作用，在身心承受極大壓力下，又需同時照顧2名子女，先生則推諉工作忙碌，她才會跟林男發生短暫感情。

林男也說，陳男因懷疑他與張女有染，竟找來弟弟與3名男子到他工作地點喧鬧，害他丟了飯碗，陳男弟弟更一度動手打他，林男認為陳男已用暴力報復，已無損失可言。