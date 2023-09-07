竹科太太傳裸照偷吃房仲小王 她在法庭稱「疫苗副作用」

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聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

竹科太太張女自述因照顧孩子壓力大，又因丈夫忙於工作、注射疫苗產生副作用，忍不住和不動產仲介小王偷情外遇，兩人不但互傳鹹濕對話，張女還不時自拍裸照供小王欣賞。在竹科擔任經理的陳男發現妻子常對著手機露出竊喜神情，查看手機才知妻子出軌，憤而向2人連帶求償200萬元，新竹地院最後判准40萬元。

陳男控訴，她與張女結婚12年，兩人育有2名子女，去年10月起發現妻子對他態度丕變、不願跟他親近，且經常以手機與他人互傳訊息、臉上不時出現竊喜神情。

後來偶然發現妻子竟傳送給林姓男子自己躺在床上，以被子遮掩裸露上半身的照片，並傳訊「想要跟豪豪壞壞，好想好想」、「豪豪竟然第一次就在嘴裡…你壞」、「那你之後還敢親我嗎？」林男還回傳「要吞乾淨。」

陳男認為，從對話內容可知2人間已有多次合意性交行為，對話情境更透露出妻子正沉溺於與林男不正常男女關係中，憤而對2人連帶求償200萬元。

張女也反控，2021年底發現丈夫與其他女子有曖昧訊息來往，她因先生出軌深受打擊，自此對婚姻產生不信任感，又因注射疫苗產生副作用，在身心承受極大壓力下，又需同時照顧2名子女，先生則推諉工作忙碌，她才會跟林男發生短暫感情。

林男也說，陳男因懷疑他與張女有染，竟找來弟弟與3名男子到他工作地點喧鬧，害他丟了飯碗，陳男弟弟更一度動手打他，林男認為陳男已用暴力報復，已無損失可言。

法官認為，2人間對話內容用語親暱，涉及互為情愛表達、性邀約、對性行為過後的討論，張女更傳送僅以被單遮掩胸部而裸露上半身或裸露大腿等引人遐想的自拍照給林男，足以證明2人間顯有逾越一般異性朋友交往範圍，最後判兩人需賠償陳男40萬元。

竹科經理發現妻子竟傳送給房仲小王自己躺在床上，以被子遮掩裸露上半身的照片。示意圖／Ingimage
竹科經理發現妻子竟傳送給房仲小王自己躺在床上，以被子遮掩裸露上半身的照片。示意圖／Ingimage

自拍 子女

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