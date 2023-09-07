聽新聞
test
0:00 / 0:00
高端內線案 醫師夫妻繳120萬獲緩刑
食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，洩密高端疫苗審查結果給妻子台大醫院醫師施庭芳，施問命理師後買入高端股票獲利十五萬一千元，涉犯內線交易罪。士林地方法院昨宣判，夫妻二人認罪均獲緩刑，共繳公庫一二○萬元。高端內線交易還有兩案，分別於台北地院審理、台北地檢署偵辦中。
判決指出，劉滄梧二○二一年七月十八日參加高端申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權審查會議，獲悉有條件通過結果，洩漏此消息給妻子施庭芳；施在隔天疫情指揮中心記者會對外公開前，花五二一萬元買進廿張高端股票，當月廿三、廿六日賣出，獲利十五萬一千元。
合議庭審酌，施庭芳從事內線交易破壞證券市場交易秩序；劉滄梧未恪遵攸關疫苗生產利益保密義務，全案已繳回犯罪所得，犯後態度良好。劉犯非公務員洩漏業務知悉之國防以外秘密消息罪，判處可易科罰金之刑三月，緩刑二年，繳公庫廿萬元；施犯內線交易罪，判一年六月，緩刑四年繳公庫一百萬元。
此外，高端副董陳燦堅友人王信雄涉內線交易案，正由北院審理中；高端股票二○二一年五月飆漲，北檢查出股市大戶「凱基松山哥」廖學邦，當年六月八日單日買超高端股票逾千張，疑涉操縱股價，偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言