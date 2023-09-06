女業務騙「仔仔」周渝民儲蓄險保費3447萬 詐欺判2年8月

馮姓女子涉嫌以保險費用轉帳會引發查稅、被懷疑洗錢為藉口，從藝人「仔仔」周渝民妻子喻虹淵手騙得喻女替周投保的儲蓄險費用3447萬元，台北地院審理，今天依詐欺取財罪判馮女有期徒刑2年8月。可上訴。

2018年間，馮女向公勝保險公司蘇姓主管借牌，向喻虹淵表示蘇是她的上司，遊說喻女購買遠雄人壽6年期儲蓄型保險，喻女請周渝民出面簽約，約定保險費分6期給付、每期684萬元，用喻女名下帳戶自動轉帳繳款。

檢察官指控，馮女2019年4月至5月，向喻虹淵誆稱如以轉帳方式繳款，保險費用額度比較多，如此會引起國稅局查帳，或是被金管會誤會在洗錢，騙得喻女交付第2期保費698萬元現金，2020年4月再騙得喻女交付第3期保費684萬元。

檢方起訴認定，2020年8、9月，馮女又騙得喻虹淵交付周渝民第5、6期保費1369萬元現金，至去年9月，喻女收到保險公司催繳通知後，再度被騙將第4期保費694萬元交給馮女，馮女總計詐得3447萬元。