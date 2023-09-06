旭新科技佯「債權讓與」吸金75億 擁百達翡麗19支遭訴

台中市陳姓男子設立「旭新科技」公司，從2014年起邀約民眾投資「債權讓與方案」，宣稱每月可領年利7％至12％利息，吸引萬名投資人認購，截至台中檢調在今年查獲為止，已吸金超過75億元，檢調今年搜索時，查扣陳名下房產、帳戶，以及19支要價不斐的百達翡麗名表，部分市價超過400萬元，台中地檢署今偵結，依違反銀行法，起訴旭新科技及陳等15名涉案人。

檢警調查，陳姓男子（46歲）在2013年間成立「旭新科技」公司，架設架設 「債權投資P2B網路理財」網站，辦理公開投資說明會，以債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」 及「年報酬率7%至12%」為宣傳，對外招攬不特定民眾投資該網站「債權讓與方案」。

陳等人宣稱，投資人除可按月支領年利率7%至12%不等之利息外，期滿還可以得領回全額投資本金，檢調調查，陳從2014年7月迄今，對外招募的國內外債權投資方案共計361件，吸引近萬名投資人認購台灣、新加坡、 馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案招募金額達73億5186萬餘元。

此案由台中地檢署重案支援中心檢察官黃裕峯指揮，由調查局台中市調處、刑事局中部打擊犯罪中心、台中市第六警分局、保四總隊等單位成立專案小組偵辦。

檢調今年行動，查扣陳男名下房地產、金融帳戶5筆，現金385萬元、百達翡麗等名牌手表19支，其中部分名表單支市價逾3、 4百萬元，粗估查扣不法犯罪所得計1億4426餘萬元。另外查獲證物NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書、公司紙本資料數批、手機及筆記型電腦等物。

全案在今天偵結，將陳男等15人以及旭新科技公司依違反銀行法起訴。

台中地檢署呼籲，國人應經由正當合法管道進行投資理財，對於以各種名目強調保證獲利、高報酬率的投資方案需謹慎投資，勿輕信不法分子投資術語。

檢警調將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維持社會安定及國家經濟穩定，展現政府打擊非法吸金及詐欺 犯罪的決心。